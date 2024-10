Pierpaolo Pretelli è Rocky Balboa: ''Giulia Salemi fantastica, ha sempre creduto in me''

Gossip TV

Pierpaolo Pretelli svela le sue sensazioni come protagonista a teatro di Rocky - The Musical, parlando anche del sostengo della compagna Giulia Salemi, in attesa del loro primo figlio insieme.

Pierpaolo Pretelli debutta a teatro con Rocky - The Musical, accolto con ottimi risultati al teatro nelle prime tappe a Torino. Prodotto da Fabrizio di Fiore il musical sul leggendario Rocky Balboa è una bella sfida per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha svelato anche il grande impegno della compagna Giulia Salemi, in attesa del loro primo figlio insieme, nel sostenerlo sempre e comunque. Ecco cosa ha rivelato.

Pierpaolo Pretelli è Rocky Balboa a teatro

La carriera di Pierpaolo Pretelli inizia come Velino di Striscia la Notizia, dove si fa conoscere dal pubblico per la sua presenza scenica e la sua indubbia bellezza, ma questa conoscenza migliora e si evolve con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, dopo quello che sembrava essere un flirt nascente con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo si innamora di Giulia Salemi e i due diventano una coppia solida, tra le più amate di sempre dal pubblico per la sincerità del sentimento che hanno dimostrato, anche quando si è dovuto parlare di piccole crisi e pause di riflessioni. Pierpaolo non si è fermato, ha partecipato a diversi programmi come Tale e Quale Show sulla Rai, mettendo in evidenza il suo talento canoro, una passione che lo accompagna da sempre insieme a quella per la recitazione.

Del resto Pretelli ha sempre sognato di diventare famoso in tv e ce l’ha decisamente fatta, anche se negli ultimi mesi il suo impegno è stato altrove, sul palco del teatro nei panni di Rocky Balboa. Rocky - The Musical, accolto con ottimi risultati al teatro nelle prime tappe a Torino e prodotto da Fabrizio di Fiore, è una bella sfida per l’ex gieffino, che ha ammesso di aver approcciato all’esperienza con umiltà, ascoltando consigli, accettando critiche e chiedendo a chi ne sapeva più di lui. Ma come ha reagito Giulia quando ha saputo di questa occasione, dato che l’impegno nelle maggiori città italiane l’avrebbe portato via proprio durante le ultime fasi della gravidanza?

Pierpaolo Pretelli, parole d’amore per Giulia Salemi

Intervistato dal settimanale Chi, Pierpaolo Pretelli ha riflettuto sulla grande occasione che gli è capitata, quella di poter impersonare il leggendario Rocky Balboa a teatro. Un’occasione unica per chi, come lui, sogna di affrancarsi dalla figura del belloccio di turno e mettere in luci le sue reali doti tra canto e recitazione, ma anche combattimento che non ha nascosto essere una sua grande passione. Pierpaolo ha confidato di essersi sentito molto sostenuto dalla compagna Giulia Salemi, sebbene questa occasione sia capitata proprio nel pieno della prima gravidanza della bella influencer italo-persiana.

“Giulia è stata fantastica. Lei mi ha sempre incoraggiato, ha sempre creduto in me. Abbiamo deciso che per me era una grande occasione per far conoscere altri miei lati che molti non hanno mai visto. Per tutta l’estate abbiamo studiato insieme il copione e lei faceva tutte le parti. Era sconvolta dalla mia determinazione, studiavo per ore sia in teatro sia con il vocale coach per le parti da cantante. Ho tirato fuori tutte le mie energie e la mia voglia”.

Insomma, Giulia e Pierpaolo sono una coppia super solida e questo si nota anche da come lei faccia di tutto per stargli vicino, e come lui non dimentichi mai di prendersi cura della fidanzata in un momento così delicato. Recentemente, Giulia ha aggiornato i fan su Instagram sulla gravidanza, ammettendo di non avere ancora idea del nome che vorranno dare al bebè in arrivo.