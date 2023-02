Pieluigi Diaco risponde finalmente alle polemiche sollevate dal suo gesto contro un'ospite a Bella Ma'

Gossip TV

Il conduttore del talk show Bella Ma' ha risposto alle critiche che gli sono state rivolte per il suo atteggiamento nei confronti di un'ospite del programma. Vediamo insieme cosa ha detto.

Pierluigi Diaco è stato protagonista di una piccola polemica sollevata proprio da lui, durante il suo talk show Bella Ma'. In una puntata di qualche giorno fa, ha rimproverato un po' troppo duramente un'ospite del programma, perché aveva espresso la sua insofferenza con un "che p**** che siete!". Immediata la replica di Diaco che l'aveva bacchettata in diretta e accusata di essere molto maleducata, perché "siamo il servizio pubblico e le parolacce non si dicono qui su Rai 2!". Una scena che avrebbe avuto un certo grado di comicità, se non fosse che il conduttore era molto serio e il rimprovero eccessivo.

Pierluigi Diaco si giustifica dopo l'episodio a Bella Ma'

Sul web si erano scatenati commenti di ogni sorta, per lo più, estremamente negativi verso la condotta "bacchettona" del conduttore e anche altri esponenti del mondo dello spettacolo avevano espresso la loro indignazione per il suo atteggiamento. Selvaggia Lucarelli aveva commentato pungente che per un conduttore che conduce un programma dal titolo così giovanile, Diaco aveva però la morale da "nonno ammuffito".

Alessandro Cattelan ne aveva imitato il rimprovero nella puntata di Stasera c'è Cattelan, andata in onda due giorni fa, scatenando le risate del pubblico a casa e diversi meme sul web. Ma a tutto questo, Pierluigi Diaco come ha risposto? Il conduttore ha deciso di chiedere scusa alla sua ospite, la signora Raffaella e ha poi risposto alle polemiche che si sono scatenate contro di lui:

"Penso che è molto bella l'idea di fare una televisione in cui tutto è pulito. Io penso questo, che le parolacce siano lente e che il vocabolario della lingua italiana e la civiltà siano rock. L'ho detta con una metafora alla Adriano Celentano. Quindi, se un ospite come Iva Zanicchi si lascia andare, chi sono io per fermare un numero televisivo? Ma siccome siamo una famiglia e piano piano stiamo cercando di costruire un programma dal sapore antico è bene che anche il vocabolario sia antico. Quindi, cara Raffaellla, la prossima volta diciamo 'che scatole, che scatole, che scatole'. Questo è il mio pensiero."