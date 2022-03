Per Can Yaman Francesca Chillemi è "Bella come il sole"!

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno girato insieme in Sicilia la fiction Viola come il mare: i fan di entrambi ipotizzano una liason di cui si vedrebbero prove in ogni angolo. Anche in un post recente di Can...

Sarà stato galeotto il set di Viola come il mare, prossima fiction Mediaset con Can Yaman e Francesca Chillemi? I fan di entrambi lo sperano da mesi, tanto che ogni possibile minimo segnale in tal senso sui social viene amplificato parecchio. È successo anche a uno degli ultimi post di Can, dove Francesca era definita "bella come il sole". Francesca o il suo personaggio?

"Bella come il sole" è Francesca Chillemi per il collega Can Yaman in Viola come il mare

Can Yaman, che in estate sarà Sandokan in compagnia di Luca Argentero-Yanez in Sandokan e Marianna, per la Lux ha anche girato insieme a Francesca Chillemi la fiction Viola come il mare, di prossima trasmissione sulle reti Mediaset. Ispirata al romanzo "Conosci l’estate?" di Simona Tanzini, segue le vicende di una giornalista tv che in Sicilia scopre il proprio talento di detective.

Si dice che il set sia stato galeotto tra i due, ma fino a prova contraria Francesca rimane tuttora compagna dell'imprenditore Stefano Rosso, padre di sua figlia Rania, mentre nelle ultime settimane Can Yaman aveva preso le distanze da ogni gossip, dichiarando solo una stima e una sintonia amichevole con la Chillemi. Le distanze potrebbero essersi drasticamente ridotte, visto che in uno degli ultimi post sulla sua pagina Instagram l'attore turco ha postato un paio di foto (che sembrano ufficiali e promozionali) che ritraggono lui stesso con Francesca, scrivendo: "Viola come il mare, ma bella come il sole". Solo un complimento non richiesto, che siamo sicuri molte fan di Can accoglierebbero con scomposto calore, oppure annuncio non ufficiale di qualcosa di più concreto?

Nel frattempo anche questo gossip aumenta la curiosità per la fiction.