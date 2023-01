Gossip TV

Parla il fratello di Emanuela Orlandi dopo la gaffe di Fedez: "Mi ha chiamato e si è scusato"

"Fedez mi ha detto che non lo ha fatto di certo con l’intento di essere irrispettoso. Ha capito di avere sbagliato. Io in quel momento in effetti ci ero rimasto male", le parole di Pietro Orlandi.