Morto Franco Di Mare, il giornalista Rai aveva 68 anni

Franco Di Mare, il popolare giornalista della Rai, è venuto a mancare all'età di 68 anni.

Giornalista, ex inviato di guerra e scrittore, Franco Di Mare è venuto a mancare oggi, venerdì 17 maggio, all'età di 68 anni. L'ultima apparizione in tv risale alla sua ospitata a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, sul Nove, il 28 aprile. In quell'occasione, il giornalista e popolare volto della Rai annunciò di essere gravemente malato e che gli restava poco da vivere. A dare la notizia della sua dipartita la famiglia del giornalista.

Ospite da Fabio Fazio il 28 aprile per presentare il suo libro, Le parole per dirlo, la guerra dentro e fuori di noi, Franco Di Mare aveva anche svelato di essere gravemente malato. Un tumore aggressivo, un mesotelioma, contratto per la prolungata esposizione all'amianto, lo stava spegnendo giorno dopo giorno e non gli restava più molto da vivere. Oggi, 17 maggio, la sua famiglia ne annuncia la morte con una nota:

"Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie"

La notizia è stata anche riportata da Alberto Matano a La Vita in Diretta che ha salutato il collega e senza trattenere la commozione ha rivelato della scomparsa di Franco Di Mare. Sulla sua malattia, Di Mare aveva parlato con franchezza a CTCF, svelando che era consapevole che aver respirato amianto come inviato di guerra avrebbe potuto portare a questo esito. Ma, nel dolore e nella malattia, Franco Di Mare si era mostrato sereno:

"Sono sereno e non mollo, ma so che da questo non si guarisce"

Franco Di Mare, una vita all'insegna del giornalismo le nozze con Giulia Berdini due giorni prima di morire

Nato a Napoli l'8 luglio del 1955, Franco Di Mare si era laureato in Scienze Politiche all'Università Federico II di Napoli. Dopo anni trascorsi a collaborare con quotidiani come L'Unità, occupandosi di cronaca giudiziaria e politica estera, entra in Rai nel 1991 alla Redazione Esteri del TG2 e nel 1995 diventa inviato speciale, narrando la Guerra dei Balcani. In quel periodo incontra in un orfanotrofio una bambina di 10 mesi, che adotterà con il nome di Stella. Sulla vicenda, Franco Di Mare ha scritto il romanzo bestseller Non chiedere perché, da cui è stata poi tratta la fiction Rai L'angelo di Sarjevo.

Nel 2001 è al TG1 e anche lì seguirà i principali conflitti degli ultimi 20 anni. Come inviato ha anche seguito le più importanti vicendei di politica estera, come le campagne elettorali presidenziali degli USA, Francia, Bulgaria e Algeria. Ha realizzato servizi e reportage su aree colpite da attentati terroristici e calamità naturali. Diventa poi conduttore di alcuni programmi di Rai 1, come Uno Mattina Estate, UnoMattina Week End e dal 2004 di Uno Mattina. Nel 2019, dopo aver collaborato ad altri programmi della rete, diventa il nuovo vicedirettore di Rai1, continuando però il suo lavoro di giornalista. Fino al 2020 continua a lavorare in Rai, ricoprendo anche la carica di direttore di Rai3.

Poco prima di morire, Franco Di Mare ha sposato la sua compagna Giulia Berdini, conosciuta nel 2012 alla sede della Rai di Saxa Rubra, dopo oltre 10 anni di relazione insieme. L'ultimo capitolo del libro presentato da Fabio Fazio è dedicato proprio ai suoi affetti, alla figlia Stella, alle sorelle e al fratello Gino. Quest'ultimo ha pubblicato un toccante post per salutare per sempre Franco Di Mare:

"Ciao Fra, con te va via un pezzo di me"