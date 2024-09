Morgan in Tribunale per l'accusa di stalking da parte di Angelica Schiatti: "La vittima sono io"

Gossip TV

Si è tenuta questa mattina, a Lecco, l'udienza del processo contro Marco Castoldi, noto al pubblico come Morgan, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Angelica Schiatti.

La cantautrice, attuale partner del cantante Calcutta, ha presentato la denuncia nel maggio del 2020 . La disputa legale ha preso avvio circa quattro anni fa, quando Schiatti ha accusato Morgan non solo di stalking, ma anche di diffamazione aggravata. La loro relazione, durata pochi mesi, si è conclusa in modo traumatico, con Castoldi che, secondo quanto sostenuto dall'accusa, avrebbe messo in atto atteggiamenti ossessivi e aggressivi dopo la rottura.

Durante l'udienza odierna, Morgan ha manifestato la volontà di avviare un percorso di giustizia riparativa, che mira a risolvere le controversie con l'aiuto di un mediatore neutrale. Tuttavia, questa proposta è stata immediatamente rigettata dall'avvocato di Schiatti, che ha sottolineato che la sua cliente non intende accettare alcun compromesso che non passi per una sentenza di condanna. La Schiatti, che non ha presenziato in aula, aveva già richiesto lo scorso luglio un'ordinanza restrittiva nei confronti di Castoldi, sostenendo che i comportamenti diffamatori e minacciosi non fossero mai cessati. Il giudice ha sollecitato la presenza di entrambe le parti per tentare una conciliazione, riservandosi la decisione definitiva entro il 27 settembre. La prima udienza vera e propria del processo è fissata per l’8 novembre. Nel tentativo di spiegare le sue azioni, Morgan ha attribuito il suo comportamento a un periodo di forte stress legato alla rottura della relazione e al suo percorso di disintossicazione. il cantautore ha descritto questa vicenda come un "incubo" e una "tortura", sostenendo che, a livello mediatico, il pubblico lo avesse già condannato prima ancora del verdetto giudiziario.

Morgan sui social ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Non so se è finito un incubo o è iniziato un altro incubo, di sicuro è un incubo. Di una tortura di persone che non so che vogliano da me, che non contatto da tanto tempo, 3 anni. Si tratta di una persona che dall' oggi al domani è passata dal ti amo per sempre alla malvagità. All' epoca essendo coinvolto in un sentimento, che pensavo fosse corrisposto, ho scritto dei messaggi. I messaggi che voi avete letto, quelli mandati dalla Lucarelli sono l'unico momento di giramento di cogli*ni che hanno tutti. Tutto il resto che ho scritto, e si tratta solo di cose scritte, non ho mai cercato di raggiungere fisicamente questa persona. Lo stalking è la persecuzione, una roba grave che fanno persone che vogliono imporsi all' altro, lungi da me, lungi da me imporre nulla all'altro, io sono l' opposto dello stalking. Quello che mi sta capitando oltre a essere ingiusto moralmente è anche assurdo dal punto di vista pratico."

"Non si denuncia Dante se scrive di Beatrice non si denuncia chiunque scriva, non mi sto paragonando anzi, ma per farvi un esempio. Manco poi la ho nominata. Non sono denunciato per revenge porn o per minacce o tentativo di sequestro sono invenzioni. Queste cose non sono miei addebiti."

"E' inutile che vogliono dipingermi per chi non sono, io non sono quella cosa, mi hanno calunniato però devo difendermi così sono troppo danneggiato, non si può avere un' esistenza rovinata. Sapete perché mi vuol far dare la misura cautelare? Perché nel 2023 ho scritto a Calcutta un commento sul profilo di Rai RadioDue "Una doccia no?". Questo in 3 anni è l' unica cosa che hanno portato e per questo mi vogliono dare le restrizioni, Chi è il persecutore chi è il danneggiato? Chi non si è presentato in tribunale? Non io... ah vero lei ha concerti, purtroppo io non li ho. Non mi interessa quello che fa non deve dire cose non vere, Non voglio avere a che fare con lei. Io non ho problemi a dire davanti un giudice come stanno le cose. Il problema è l' opinione pubblica che si è basata su quello che ha detto Fernanda Lucarelli... ah no Selvaggia Fernanda era la Pivano, magari. Lungi da me stalking".