Michelle Impossible, a sorpresa battuta su Giovanni Angiolini, ex fiamma della conduttrice. Cosa è successo?

Gossip TV

A Michelle Impossible è stato nominato per la prima volta l'ex della conduttrice Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini. Cos'è successo? Scopriamolo insieme.

Michelle Impossible è il one woman show della showgirl svizzera Michelle Hunziker: un format, giunto alla seconda edizione e che ieri su Canale 5 ha spopolato totalmente. Divertente, ironico, pieno di spontaneità e di emozione, esattamente come la sua conduttrice e protagonista. Ma nel programma c'è stato anche spazio per una battuta sull'ex fiamma di Michelle e no, non parliamo certo dei suoi due grandi amori, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ma di un certo ex gieffino e chirurgo...

Michelle Impossible, Katia Follesa e la battuta su Giovanni Angiolini

Tra la showgirl e Giovanni Angiolini non c'è stato altro che un flirt, avvenuto poco dopo la fine del suo secondo matrimonio, quello con l'imprenditore Tomaso Trussardi: una relazione di breve durata, ma che è stata tirata fuori per la prima volta dalla comica Katia Follesa durante lo spettacolo di ieri sera.

Durante una parte dello show, Follesa ha scherzato sulla forma fisica della conduttrice e sugli esercizi che doveva svolgere per mantenersi in forma. Tra una battuta e l'altra, la comica ha poi lanciato una bella stoccata alla showgirl, nominando l'ex fiamma, il chirurgo Angiolini:

"Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nude di mio marito. Anche tu, quest'estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo..."

Una battuta che ha fatto scappare la conduttrice a gambe levate, complice un certo imbarazzo, dato che è la prima volta che l'argomento viene affrontato e per di più in televisione.