Michelle Hunziker sulla gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti: "Le dicevo di sbrigarsi a diventare madre"

Michelle Hunziker ha rivelato di aver sempre detto alla figlia Aurora, diventata madre di recente, delle gioie di essere una mamma giovane. Ecco cosa ha detto.

Michelle Hunziker ha svelato in un'intervista a F. che ha incoraggiato la primogenita, Aurora Ramazzotti, a diventare una mamma giovane fin da quando aveva 20 anni, nonostante, invece, Aurora non sembrasse per nulla intenzionata.

Michelle Hunziker ad Aurora: "Sbrigati a diventare mamma!"

Per la showgirl svizzera, infatti, la maternità è stata un'esperienza meravigliosa e lei stessa ha partorito la sua terzogenita, la piccola Celeste, solo qualche anno fa: la piccola e la sorella Sole sono nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, con cui, però, la storia è terminata lo scorso anno. Nella vita di Michelle Hunziker, tuttavia, oltre alle figlie, ora, il suo grande amore è il nipote, Cesare, nato dall'amore di Aurora e Goffredo Cerza.

La primogenita ha partorito il 30 marzo e da allora, Michelle è su di giri per la gioia di essere diventata una nonna, anche se molto giovane:

"Quando io avevo 40 anni e lei 20, le avevo detto di sbrigarsi a diventare una mamma giovane, ma lei mi aveva rispsoto che non ci pensava proprio"

La showgirl ha rivelato di essere entusiasta di fare la nonna e non perde occasione per stare con il nipotino:

"Quando ho in braccio Cesare gli dico 'Amore di nonna', con gli altri dico anche mamma al cubo. Capisco però chi prova fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Ma noi nonne giovani non abbiamo nulla di cui vergognarci."

Michelle ha rivelato che la notizia che sarebbe diventata presto nonna le è stata comunicata dalla figlia, quando erano in vacanza insieme in Sardegna:

"Non credevo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorno ho sentito un urlo 'Mamma!' e ho capito subito."