Mauro Icardi avvelenato. Risponde alle voci sul rapporto con Wanda Nara: "Mi fa pena chi..."

Gossip TV

Mauro Icardi ha rassicurato chi lo credeva in crisi con Wanda Nara con una Instagram Story al vetriolo. Lui e la showgirl non divorzieranno. Ecco com'è andata.

Si stanno lasciando proprio tutti nel mondo dello spettacolo e del calcio, e dopo la rottura fra Totti e Ilary Blasi e la fine dall’amore fra Claudio Amendola e Francesca Neri qualcuno pensa che anche il matrimonio fra Mauro Icardi e Wanda Nara sia giunto al capolinea. Questo qualcuno però si sbaglia, perché la notizia di un imminente divorzio per volontà della Nara è una bufala, o meglio una fake news. Andiamo a scoprire cosa è realmente accaduto.

Lo sfogo di Wanda Nara

E’ successo che un programma tv argentino intitolato LAM ha fatto sentire un messaggio audio nel quale Wanda Mara si lamentava del suo matrimonio e affermava di avere intenzione di divorziare e di essere andata in Argentina per passare all'azione. Ecco cosa hanno sentito gli spettatori della trasmissione:

Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più.

Ricordiamo che Wanda ha già un divorzio alle spalle: quello da Maxi Lòpez, anche lui calciatore. I due sono stati sposati dal 2008 al 2013 e hanno avuto tre figli: Valentino, Costantino e Benedicto. Poi la splendida donna bionda ha incontrato Icardi, lo ha sposato nel 2014 ed è diventata la sua manager. La coppia ha due figlie: Francesca e Isabella.

La smentita di Mauro Icardi

Come facciamo a sapere che il divorzio fra Wanda Nara e Mauro Icardi è una fandonia? Da una Instagram Story di Icardi, che ha scritto:

Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede.

Wanda Nara ha messo un mi piace alla storia di IG, ma non ha fatto il repost, preferendo restare in silenzio. Ci significa che forse non sappiamo proprio tutta la verità. Probabilmente la scopriremo presto, perché il gossip è fra le poche "cose" che non si fermano mai. In ogni modo, la voce del messaggio audio che tanto ha fatto discutere non apparteneva a Wanda.