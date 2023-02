Maurizio Costanzo: svelate le cause della morte e dove si svolgeranno i funerali

Gossip TV

A poche ore dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, morto questa mattina a Roma all'età di 84 anni, sono emersi alcuni dettagli sulle sue condizioni di salute.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Costanzo aveva alcuni problemi di cuore che l'avevano costretto a diversi ricoveri negli ultimi anni. Il giornalista era ricoverato da una settimana presso la Clinica Paideia, a Roma e, secondo il Corriere, fino a poche ore prima del tragico evento Costanzo era ancora del tutto vigile.

Serena Bortone in diretta a Oggi è un altro giorno ha informato della cerimonia funebre ufficiale: la camera ardente di Costanzo sarà aperta da domani (sabato 25 febbraio) dalle 10:30 fino alle ore 18:00 di domenica 26 febbraio presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. La cerimonia si svolgerà lunedì 27 febbraio alle ore 15 preso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma.

Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi non è andato in onda e anche e Pierluigi Diaco ha scelto di non andare in onda in diretta con il suo Bellama' su Rai2 in segno di lutto per la morte di Maurizio Costanzo.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Dai Tweet di Giorgia Meloni e Giuseppe Conte ai tantissimi post dei volti noti del piccolo schermo che lo hanno conosciuto e amato: tra i tanti, Mara Venier, Barbara d’Urso, Tommaso Zorzi, Salvo Sottil, Pippo Baudo, Bruno Vespa, Alba Parietti, Vittorio Sgarbi, Simona Ventura e Antonella Clerici.