Maurizio Costanzo: in prima serata su Canale 5, in onda lo speciale "Costanzo, l'uomo che ha cambiato la tv"

Per ricordare Maurizio Costanzo, in onda in prima serata su Canale 5, lo speciale Matrix in collaborazione con Tg 5 condotto da Nicola Porro. QUESTA SERA, IN PRIMA SERATA, SU CANALE 5 CONDUCE NICOLA PORRO