Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: una storia d'amore speciale

Maurizio Costanzo è morto, oggi, a 84 anni, lasciando un vuoto nella televisione italiana e nella vita della donna più importante della sua vita, Maria De Filippi.

Oggi, 24 febbraio, è giunta, come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte di Maurizio Costanzo, storico volto del giornalismo televisivo italiano e abile conduttore di grandi programmi di successo, come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Una vita professionale lunga, arricchita da premi, collaborazioni con attori e registi di un certo calibro nello star system italiano e una vita privata altrettanto lunga e articolata, fatta di 4 matrimoni, tre dei quali naufragati e l'ultimo dei quali con la signora della tv italiana, la conduttrice di Canale 5 Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: un amore unico

La coppia si era conosciuta nel 1993, per poi convolare a nozze con rito civile nel 1995. Nel 2002 prendono in affido un ragazzo di 10 anni, Gabriele, che adotteranno definitavamente nel 2004. Una relazione chiacchierata, ma che in realtà è apparsa pochissimo sui rotocalchi di gossip: discreti, innamorati, Costanzo e De Filippi hanno vissuto il loro matrimonio amandosi lontani dalle telecamere, loro che per lavoro erano abituati a trascorrere tutto il tempo dinanzi a esse.

In un'intervista a Vanity Fair, Costanzo rivelò che quando aveva conosciuto Maria De Filippi aveva capito che la loro sarebbe stata una storia d'amore diversa, in cui oltre all'amore, c'erano anche tanta complicità e stima professionale: "Lei è la mia erede, ha superato il maestro", era solito dire. Ma con De Filippi, il conduttore ha anche capito di aver incontrato un amore diverso, quello tra le cui braccia avrebbe voluto andarsene:

"Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato 'Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò'. Non mi era mai capitato con nessuna delle mie donne precedenti"

Una confessione toccante, ancora di più se si pensa che accanto a lui, prima di andarsene oggi, alla clinica Paideia in cui era ricoverato da qualche giorno, c'era proprio Maria De Filippi. A sua volta, la conduttrice, in un'intervista a Oggi, rivelò che non voleva pensare a quel momento, che solo l'immagine delle sue dita intrecciate per l'ultima volta con quelle del marito le provocava troppo dolore. Oggi, 24 febbraio, con la morte di Maurizio Costanzo se ne è andato un pezzo della storia del giornalismo italiano, ma oggi, è finita anche una delle storie d'amore più longeve e sincere che si siano viste sui nostri schermi.