Maria Esposito si difende dagli attacchi ricevuti: "Al pesciolino stavamo solo cambiandogli l'acqua"

L'interprete di Mare Fuori, la giovane attrice campana Maria Esposito, ha voluto spiegare il video criticatissimo che ha postato su TikTok, in cui con la sua famiglia, gioca con un pesciolino rosso fuori dall'acqua.

Maria Esposito ha deciso di rispondere alle numerose critiche ricevute in seguito al video postato su TikTok con il pesciolino rosso (poi rimosso).

Maria Esposito si difende dalle accuse di maltrattamenti

L'interprete di Mare Fuori ha cercato di spiegare le proprie ragioni attraverso una lunga riflessione pubblicata sulle storie di Instagram, evitando tuttavia di chiedere scusa. Questo atteggiamento ha scatenato ulteriori critiche da parte degli utenti, ancora sbalorditi dall'episodio di TikTok, successivamente cancellato.

La giovane campana ha condiviso un video in cui la sorella teneva in mano un pesciolino rosso mentre inseguiva la madre in casa, minaccianda di lanciarlo. Mentre il padre si preoccupava per la sorte del piccolo animale, Maria rideva di fronte alla reazione della madre. L'attrice della famosa serie, ha reagito alla polemica spiegando che stavano semplicemente cambiando l'acqua al pesce:

"Mi state bombardando di messaggi negativi, accusandomi di essere insensibile nei confronti degli animali o addirittura di maltrattarli. Mi sembra assurdo perché non mi conoscete. Non è affatto così. Ho un pesciolino rosso da anni e stavamo solo cambiandogli l'acqua. L'amica coinvolta è l'unica che non ha paura di prendere il pesce e in quel momento è diventato un gioco che è durato solo 10 secondi."

La Esposito ha anche espresso la sua frustrazione riguardo alle conseguenze della fama sui social media:

"Purtroppo, la fama a volte mi fa dimenticare che qualsiasi cosa io pubblichi può essere oggetto di attacchi, critiche e commenti negativi da parte di persone che non mi conoscono nella vita reale. Non mi sognerei mai di far del male a un animale."

Peccato che, come in molti hanno fatto notare, un pesce fuori dall'acqua inevitabilmente soffre e non si può ignorare la cosa. L'attrice ha concluso con un'osservazione ironica sulla situazione:

"Non avrei mai immaginato che cambiare l'acqua al mio pesciolino diventasse un fenomeno mediatico. Comunque, state tranquilli, il mio pesciolino sta bene! E voi? Probabilmente il mio pesce sta meglio di voi."