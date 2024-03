Maria Esposito e Geolier stanno insieme? Il presunto scoop da RTL 102.5

Gossip TV

Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL 102.5 ha rivelato che, stando alle sue fonti, la Maria Esposito di Mare Fuori e il cantante Geolier, quasi vincitore di Sanremo, avrebbero una storia.

Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori, avrebbe una storia con Geolier, il cantante che ha quasi vinto il Festival di Sanremo 2024, giunto comunque a un prestigioso secondo posto dopo Angelina Mango? Così sostiene il giornalista Gabriele Parpiglia, esperto in gossip, ai microfoni di Radio RTL 102.5. L'orgoglio napoletano unisce l'attrice al cantante di "I’pe me Tu p’te", tanto che lei con Artem ha partecipato al video di Geolier... e lì sarebbe scoccata la scintilla...

[Foto dai profili Instagram]

Geolier e Maria Esposito insieme, secondo RTL 102.5

Gabriele Parpiglia sa che c'è qualcosa di tenero in corso tra Maria Esposito, classe 2003, adorata da centinaia di migliaia di adolescenti per la sua interpretazione di Rosa Ricci nella serie Mare Fuori (da poco è terminata la quarta stagione), e il cantante Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, classe 2000. Come sappiamo tutti, Geolier è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024, vinto da Angelina Mango, e ha accettato sportivamente la vittoria di Angelina, già contento del grandissimo risultato, accolto con entusiasmo vivace da tutta Napoli e dalla Campania. Entusiasmo anche di Maria, che ha sventolato tutta la sua frustrazione quando il cantante non è riuscito a vincere il Festival. C'era quindi una forte premessa di ammirazione, che sarebbe diventata qualcosa di più... Gabriele Parpiglia a RTL 102.5 ha detto:

È dura da dire, lo scoop è questo: Geolier, nel suo video della canzone che ha presentato a Sanremo, ha avuto come protagonisti Artem (Pino di Mare Fuori) e Maria Esposito, ovvero Rosa Ricci. Pare che - anzi, leviamo il pare, sennò PARE che mi voglio PARARE io dalla notizia... e invece no: la notizia è che è scoccato l'amore tra Geolier e Maria Esposito. I due sono attentissimi e sono sicuro che, nel sentire questa notizia che stiamo dando in anteprima, non saranno felici...