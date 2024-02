Maria De Filippi e l'omaggio a Maurizio Costanzo: "Non ho più voluto parlarne per non banalizzare l'amore e il dolore"

Gossip TV

Ieri sera, al Teatro Parioli si è tenuto l'omaggio a Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua dipartita. Maria De Filippi ha aperto la serata con un commovente discorso.

Ieri sera, 20 febbraio, al Teatro Parioli si è tenuto l'evento Dedicato a...Maurizio Costanzo, un omaggio alla memoria del giornalista, scomparso l'anno scorso, all'età di 84 anni. A presentare la serata Fabio Fazio e Maria De Filippi, che ha aperto la serata con un commovente discorso in memoria del marito.

Maria De Filippi e l'omaggio a Maurizio Costanzo: "Non ne ho parlato perché temevo di banalizzare l'amore e il dolore"

Tanti gli ospiti che erano presenti per omaggiare il giornalista e conduttore tv: dai figli Saverio e Camilla, ai dirigenti Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi in collegamento da Milano, a Carlo Verdone, Christian De Sica, Enrico Mentana, Luciana Litttizzetto, Mara Venier, Massimo Lopez, Vladimir Luxuria e molti altri, personaggi del mondo dello spettacolo che Maria De Filippi ha definito: "i suoi amici e quelli che ritengo abbiano avuto con lui un rapporto personale eprofessionale e abbiano contribuito al successo di questa trasmissione". In apertura, la conduttrice di Canale5 ha voluto svelare i motivi per cui, in un intero anno a distanza dalla scomparsa del marito, non ha mai voluto rilasciare interviste.

Con voce tremante, Maria De Filippi, davanti al Teatro Parioli di Roma, ha affermato:

"Buonasera a tutti, grazie di essere qua, davvero, Stasera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro e so che è contento. In questo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, tanti giornalisti hanno richiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Non ho mai voluto farlo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un pochettino, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore. Le mie parole, non quelle di tutti, perché so di non essere tanto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, ma con le mie non ancora. Stasera ho invitato quelli che sono i suoi amici e quelli che ritengono non abbiano avuto solo un rapporto personale, bensì professionale, di contributo al successo del Maurizio Costanzo show. So e spero e sono certa che è contento. Quando parlo di lui al presente, mia mamma faceva l’insegnante di italiano non è che non conosca i tempi e le coniugazioni, ma parlo al presente perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente. Sono sempre stata convinta e lo sono tuttora che televisivamente avrei ancora tanta strada da fare e questa sera è un talk, un genere che non mi appartiene molto. Ho deciso di chiamare qualcuno che io e lui stimiamo e che è più capace di me, è Fabio Fazio"

Un discorso seguito da un lungo applauso e da un emozionante tributo non solo alla vita professionale del giornalista, ma anche alla sua vita privata, all'amore per Maria De Filippi - "una coppia da Premio Nobel" ha dichiarato Enrico Mentana - e che si è conclusa con un tributo commovente a Maurizio Costanzo. Infatti, il Teatro Parioli, che per anni ha ospitato il Maurizio Costanzo Show, d'ora in poi si chiamerà Teatro Parioli Costanzo, come ha spiegato Fabio Fazio:

"I luoghi hanno un'anima, custodiscono i ricordi, i pensieri, le emozioni e i passi di coloro che li hanno percorsi e da questa sea questo teatro si chiamerà Teatro Parioli Costanzo"