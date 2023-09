Mara Venier, super nonna: "Ho comprato casa a tutti i miei figli e nipoti, anche al più piccolo Claudio che ha sei anni"

Gossip TV

Intervistata dal settimanale Gente, Mara Venier ha assicurato: "Questa sarà la mia ultima Domenica In".

Da domenica 17 settembre dalle ore 14 su Rai 1, torna Mara Venier con la sua Domenica In che la vedrà al timone per l'ultimo anno dopo ben 15 edizioni. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione dello storico talk show della rete ammiraglia di Piazza Mazzini.

Mara Venier: "Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In"

La sua ultima edizione, assicura la conduttrice:"Questa volta non ci saranno ripensamenti sono fermamente convinta ed è giusto così. Me lo ha insegnato Renzo Arbore, se sono qui lo devo a lui: è meglio lasciare quando stai in alto, non quando cadi", ha dichiarato in conferenza stampa.

Mara a pochi giorno dal ritorno sul piccolo schermo, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Gente.

"Se lei guarda da dove sono partita, ho avuto e fatto tantissimo nella mia vita. Cos'altro devo dimostrare? Mi chiede dove sarò tra un anno, ma io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno."

E chi prenderà il suo posto? "Deciderà la Rai, non voglio fare nomi. Se ne faccio uno, ne scontento dieci. Alberto Matano ? Potrebbe essere la persona giusta"

Zia Mara, al settimanale, ha svelato come spende i soldi che guadagna:

"Per anni, anche quando ho iniziato a lavorare, guardavo il centesimo. Se cresci imparando a stare attenta persino a comprarti un paio di scarpe, questa attitudine ti resta dentro. Io non dimentico da dove vengo. Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo laio (che ha 5 anni, ndr) ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita.

Per quanto riguarda un recente doloroso avvenimento, quando Mara ha dovuto affrontar la morte del genero Pier Francesco Forleo, la conduttrice ha dichiarato:

"A giugno è mancato Pier, mio genero, il marito di mia figlia Elisabetta. Un grande dolore per tutta la mia famiglia. Ero letteralmente devastata. E nemmeno certa di riuscire ad andare in onda. Ma poi ho deciso di farlo: lui avrebbe voluto così. Finito il programma, sono rimasta a Roma qualche settimana per rimanere vicina a mia figlia e a mio nipote Giulio. In quei giorni, prima di partire per Santo Domingo, lo confesso, ero molto combattuta. Volevo mollare tutto. La vita improvvisamente ti assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere".