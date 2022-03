Mara Venier punzecchia Stefano De Martino su Belen, la risposta dell'ex marito della Rodriguez

Gossip TV

L'ex ballerino di Amici, ora giudice del talent, è tornato a parlare di Belen nel salotto di Domenica in.

Opsite ieri, nel talk show di Mara Venier a Domenica In, l'ex ballerino di Amici, conduttore televisivo e giudice del talent di Maria De Filippi nell'attuale edizione, Stefano De Martino, è tornato a parrlare della sua vita privata, parlando del grande amore che lo lega a Santiago nato dal matrimonio con Belen Rodriguez e, naturalmente, anche di quest'ultima, con cui si vocifera un insistente e nuovo ritorno di fiamma, confermato anche dalla sorella Cecilia.

L’amore per i figli è imprescindibile. Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto poco si ricambia il loro amore. Quando è nato Santiago avevo 23 anni. Io adesso non riesco ad immaginare la mia vita senza mio figlio.

Sulla possibilità di diventare di nuovo papà, De Martino ha dichiarato:

Avendo un bambino così grande e avendo costruito un rapporto così intimo con lui, a volte mi dispiacerebbe quasi, sono un po’ fregato. Non lo so, però magari sì. Tanto sono partito talmente presto, ho tempo.

La Venier, ha punzecchiato Stefano sul suo rapporto attuale con Belen. Durante l'intervista, Mara, l'ha salutata con affetto e ha detto ironicamente di non vederla da un po' di tempo. Con l'occasione, la conduttirce ha chiesto a Stefano se anche lui non la vedesse da tanto tempo e l'ex ballerino di Amici ha replicato: "La vedo spessissimo“.

Mara, amica stretta di entrambi gli ex coniugi, ha dichiarato di non volergli fare domande troppo personali, per evitare di entrare a gamba tesa su argomenti delicati e privati. Quindi ha voluto chiedergli solo se in questo momento può considerarsi felice, al di là dei suoi conseguimenti professionali:

“Sono molto felice e sereno. Sono contento“, ha risposto Stefano.