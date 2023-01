Mara Venier, la conduttrice racconta i drammatici momenti vissuti dalla figlia: "Rischiava di morire"

Gossip TV

Mara Venier ha deciso di raccontare alcuni momenti molto difficili vissuti da lei e dalla figlia a poca distanza dal parto. Ecco cosa ha rivelato.

Il settimanale DiPiù ha pubblicato una lunga intervista a Mara Venier in cui la conduttrice non ha potuto non raccontare un avvenimento molto difficile per lei e che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua vita e quella della figlia Elisabetta Ferracini.

Mara Venier, il lungo sfogo sul dolore vissuto per la figlia

La conduttrice di Domenica In si è raccontata, rivelando un episodio che ancora oggi la porta alle lacrime: la nascita della figlia Elisabetta rischiava di trasformarsi in una tragedia:

"I medici, poiché era nata prematura, mi dissero che avrei dovuto farla battezzare subito, perché non sarebbe potuta sopravvivere. Piangevo, ero disperata, accanto a me c'era una suora che mi asciugava le lacrime, ancora la vedo. Al momento del battesimo, non avevo ancora dato un nome a mia figlia, così chiesi alla suora come si chiamasse. Mi ha risposto che il suo nome era Suor Elisabetta e perciò ho deciso di chiamare così mia figlia."

Mara Venier partorì Elisabetta quando aveva solo 17 anni: era figlia dell'attore Francesco Ferracini, venuto a mancare qualche anno fa. Nonostante fosse molto giovane, la conduttrice ha dichiarato di essersi innamorata subito dell'attore e che pochi mesi dopo la scoperta della gravidanza si sono sposati. Poi, sono stati separati a causa del lavoro di lui, finché dopo tre anni dal matrimonio, la coppia si è ricongiunta quando anche la conduttrice ha raggiunto la Capitale per entrare nel mondo dello spettacolo.

Con i figli ha ammesso di aver vissuto in passato momenti difficili e che per loro spesso era difficile avere una madre come lei, sempre presente in tv. Il loro rapporto è migliorato con la nascita dei nipoti, perché ha sottolineato Mara Venier: "I figli capiscono davvero i genitori solo quando diventano genitori a loro volta, ma questo è un mestiere che non si finisce mai di imparare."