Mahmood e Blanco in crisi? Aria gelida dietro le quinte

Gossip TV

Si vocifera che tra i due vincitori del Festival di Sanremo sia crisi nera.

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Brividi” tra Mahmood e Blanco l’amicizia si sarebbe tramutata in una silenziosa rivalità? I due artisti lontanissimi dietro le quinte del concerto di Radio Zeta.

Mahmood e Blanco sempre più distanti? Il gossip

Sembra che qualcosa si sia rotto nell’armonia che regna tra Mahmood e Blanco sin dalla primissima esibizione sul palco del Festival di Sanremo. I due cantanti hanno vinto la nota kermesse musicale con il brano “Brividi”, sintesi della perfetta coordinazione vocale ed emotiva che hanno raggiunto con il duro lavoro, e sono schizzati ai vertici delle classifiche. Dopo l’avventura - senza vittoria - all’Eurovision, tuttavia, sembra che qualcosa si drasticamente cambiato tanto da spingere Mahmood e Blanco a non rivolgersi parola dietro le quinte del concerto di Radio Zeta.

A riportare il gossip succulento è Today, che descrive una situazione al limite tra i due cantanti che hanno scelto di non dividere neppure l’aria ospitalità dietro le quinte, arrivando in momenti separati e strategicamente vicini al loro ingresso sul palco, per limitare i contatti a zero. Un comportamento allarmante quello di Blanco e Mahmood che fa pensare ad un matrimonio artistico in crisi.

Sembra, inoltre, che dopo aver cantato insieme il brano che li ha incoronati duo dell’anno, Mahmood abbia lasciato il palco a Blanco per poi rintanarsi nel suo camerino, senza neppure attendere il collega nel backstage per festeggiare l’esibizione. Un comportamento assurdo, se pensiamo a Mahmood e Blanco solo poche settimane fa hanno girato con il monopattino per Torino, improvvisando concerti con i passanti e trascorrendo serate da veri complici. Al momento, Mahmood e Blanco non hanno confermato né tantomeno smentito la voce sulla crisi artistica.