Ludovica Valli: "Per anni subisci torti e poi..." lo sfogo sui social. Ancora frecciatine alle sorelle?

Gossip TV

Ludovica Valli è tornata a parlare sui social del rapporto con le sorelle. Avrà lanciato altre frecciatine? Vediamo insieme cosa ha dichiarato!

Ludovica Valli e le sorelle Eleonora e Beatrice Valli non hanno un rapporto idilliaco. In diverse occasioni i fan hanno notato una certa freddezza tra le tre, nonché l'assenza di Ludovica in diversi momenti della vita delle altre due. Dopo aver raccontato nel dettaglio che tipo di legame la univa alle altre sorelle Valli, l'influencer ha poi riposto ad alcune domande dei fan, innescando una guerra social a suon di frecciatine!

Ludovica Valli, altre frecciatine contro le sorelle? Lo sfogo sui social!

Tutto è iniziato quando un fan ha chiesto a Ludovica Valli perché non era stata presente al pranzo con le sue sorelle per la festa della mamma. L'influencer, infastidita, aveva ammesso di aver già risposto molte volte alla domanda sul tipo di rapporto che la legava alle sorelle, ma poi ha sbottato, dicendo che la esludevano dalla loro vita e che lei veniva a conoscenza di ciò che facevano solo attraverso i social.

A Verissimo, l'ex tronista aveva raccontato che, benché si volessero bene, loro tre erano troppo diverse per poter andare d'accordo, ma che comunque c'era sempre stato massimo rispetto tra tutte e tre. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata: con uno sfogo sui social, Ludovica Valli è tornata ad alimentare la polemica. Pubblicando alcune storie sul suo profilo Instagram, l'influencer ha lasciato intendere che fossero rivolte alle sorelle. In una ha ripostato una conversazione di Vita con Lloyd in cui il personaggio ideato da Simone Tempia e Tuono Pettinato parlava con il suo maggiordomo a proposito del male che spesso si riceve e che non sempre torna al mittente. A corredo, Ludovica Valli ha aggiunto:

"Questo è il bene che mi voglio oggi. Vogliatevi tanto bene anche voi"

Anche le altre due stories contenevano messaggi di incoraggiamento verso sé stessi, anche quando si affrontano momenti diffiicili: "E ho imparato che non importa quanto impotenti ci sentiamo o quando orribili sembrino le cose, noi non possiamo arrenderci". Ma, a far discutere è stata l'ultima storia, nella quale Ludovica ha scritto:

"Per anni subisci torti e cattiverie... poi quando ti svegli e decidi, si di rispettare queste persone (io rispetto ancheil mio peggior nemico, perché questa sono io, non riesco a trattar male le persone, questo mi fa stare in pace con me stessa e con il mondo) ma allontanarle dalla tua vita perché sono tossiche e negative, a quel punto 'ah sei tu la cattiva', 'sei tu la m****'"

Eleonora e Beatrice Valli non si trattengono: la risposta alle frecciatine della sorella!

Contrariamente ad altre volte, in cui Eleonora e Beatrice hanno lasciato correre e hanno preferito non alimentare lo scontro, questa volta, invece, hanno risposto pan per focaccia e a suon di stories Instagram hanno deciso di mostrare cosa pensano di ciò che Ludovica Valli ha detto di loro.

Sia Eleonora, la meno nota sui social, sia Beatrice, hanno pubblicato alcuni commenti che sono una chiara risposta alla frecciatina della sorella. La prima ha, infatti, pubblicato un post in cui affermava che

"Non devi per forza rispondere alle chiamate superficiali, che se non puoi essere te stessa è inutile partecipare all'appello degli altri"

Molto più ironico e pungente è stato invece il colpo di Beatrice Valli, che ha palesemente preso in giro l'apparente mania di persecuzione della sorella:

"La sai quella del co****** sul piedistallo? No? Scendi che te la racconto"