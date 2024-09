Ludovica Valli, pace fatta con le sorelle? Non sfugge un dettaglio dopo la nascita della piccola Lola

Con un tenero post sui social, ieri, 5 settembre, Gianmaria Di Gregorio e Ludovica Valli hanno annunciato la nascita della piccola Lola, la loro terzogenita. La piccola è nata il 4 settembre e la coppia ha condiviso con i fan la gioia per il lieto evento, pubblicando alcuni scatti dei primi momenti di vita della bambina. La gioia della nascita di Lola potrebbe aver, inoltre, riavvicinato le sorelle Beatrice ed Eleonora all'influencer, con cui i rapporti non erano idilliaci negli ultimi mesi.

Il post sulla nascita di Lola è stato, ovviamente, preso d'assalto da commenti e auguri da parte dei followers, ma anche dalle congratulazioni delle neo zie della piccola, Beatrice ed Eleonora Valli. Sebbene si tratti due semplici auguri da parte delle zie, i fan hanno visto in questo gesto uno spiraglio di luce nei rapporti ultimamente molto tesi tra le tre sorelle.

Al benvenuto delle sorelle, Ludovica ha risposto con delle emoji a forma di cuori, dimostrando di accettare di buon grado il benvenuto in famiglia della sua terza figlia da parte delle sorelle maggiori. I rapporti tra le tre sorelle Valli hanno iniziato a essere più tesi dopo la nascita di Otto Edoardo, il secondo figlio di Ludovica e Gianmaria Di Gregorio. E, da allora, la situazione tra le tre è peggiorata sempre di più.

In un'intervista a Verissimo, rilasciata negli ultimi mesi, Ludovica ha affermato che ama le sue sorelle, ma che tra loro i rapporti non sono mai stati molto sereni, a causa di divergenze e incomprensioni:

Abbiamo un rapporto, ma non è stretto. Forse, con Eleonora un po' di più. Siamo completamente diverse, ma voglio bene a entrambe, ci mancherebbe. Speravo di avere un rapporto migliore, di essere migliori amiche, ma nella vita a volte capita. Ci provi e ci ripovi e le cose non vanno. Però sto così bene con me stessa, con la mia famiglia e di conseguenza non voglio forzare nessuna situazione. Oggi, va bene così"