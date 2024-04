Ludovica Valli, ancora tensioni con le sorelle? Ai fan non sfuggono le frecciatine sui social!

Gossip TV

Ludovica Valli è di nuovo ai ferri corti con le sorelle? I fan hanno notato delle frecciatine sui social!

Tra Ludovica Valli e le sorelle, in particolare, l'influencer Beatrice Valli non scorre buon sangue? Da quando le due hanno preso parte al dating show di Maria De Filippi, la prima come tronista e la seconda come corteggiatrice di Marco Fantini, si sono sempre rincorsi sui social rumors di una rivalità e di vecchi dissapori tra loro. Ora, ai fan non è sfuggita una frase pubblicata sui social da Ludovica e che sembra indirizzata alla sorella Beatrice...

Ludovica Valli ai ferri corti con Beatrice? Spunta una storia social, ma lei interviene e fa chiarezza!

Su Instagram, infatti, nelle sue stories, Ludovica Valli ha pubblicato una frase che a molti fan è parsa una chiara frecciatina verso la sorella Beatrice:

"Peggio di chi ostenta ricchezze che non ha, c'è chi ostenta valori e mentalità che non gli appartengono"

Molti dei followers non hanno potuto fare a meno di chiedere spiegazioni all'influencer, la quale ha confermato che la loro visione della vita è completamente diversa. La freddezza tra le sorelle Valli, compresa Eleonora, più vicina di età a Beatrice, era stata giustificata da Ludovica con la differenza d'età e la vicinanza anagrafica tra Beatrice ed Eleonora, ma, di solito, ci aveva tenuto a precisa l'influencer, i loro rapporti erano sempre stati molto stretti. I fan avevano, però, notato che spesso non sempre le sorelle presenziavano a eventi che riguardavano la vita privata e lavorativa l'una dell'altra, scatenando così diversi rumors. L'ultima occasione in cui tutte si erano riunite era stato il battesimo del piccolo Otto Edoardo, secondogenito di Ludovica e del compagno Gianmaria Di Gregorio. La coppia ha anche recentemente annunciato di essere in dolce attesa del terzo figlio!

In occasione del battesimo, Ludovica ha pubblicato sui social uno scatto con tutti i nipotini, scrivendo come didascalia: "Adesso finalmente ci lasceranno in pace per un po'". La storia era stata ricondivisa da Beatrice, che aveva commentato con uguale ironia alle domande dei followers sulle liti tra loro. Eppure, dall'ultimo messaggio pubblicato da Ludovica sembra davvero che tra lei e Beatrice non ci siano rapporti idilliaci. Rispondendo alle domande dei fan su Ig, infatti, Ludovica ha chiarito come stanno le cose, specificando che tra lei e le sue sorelle non c'è mai stato un litigio, ma semplicemente modi diversi di vedere la vita e valori che non collimano del tutto. A chi le chiedeva perché mandasse frecciatine alla sorella Beatrice, Ludovica Valli ha risposto:

"Avete detto così anche mesi fa su cose che metteva lei. Non vi stancate mai vero? Solo perché io e mia sorella facciamo lo stesso lavoro e siamo così “esposte” allora ogni cosa che facciamo/diciamo per molti è riferito all’altra. Mille persone che fanno il nostro lavoro hanno fratelli/sorelle… perché noi ogni volta dobbiamo esser associate su tante cose che facciamo? Avete rotto. lo sono io. Lei, loro sono loro. Abbiamo vite, pensieri e mille cose diverse. Siamo tutte diverse. Se ci seguite seguiteci perché vi piacciamo come persone “singole” non per altro (mio parere personale). Anche perché siamo davvero molto diverse. Perché se ci si deve seguire per giudicare o commentare il nostro rapporto ha poco senso.

L'influencer ha anche lanciato una stoccata ai tanti fan che, senza sapere davvero nulla della sua vita, giudicano continuamente, basandosi solo su ciò che vedono dai social. Un'accusa che Ludovica aveva già lanciato, dopo che i suoi scatti a Dubai con la famiglia erano stati pesantemente criticati da alcuni followers:

"Giudicate senza sapere, come le persone ignoranti. Non ho mai finto e non comincerò nemmeno ora. Chi ero e chi sono l’ho sempre mostrato a tutti, nel bene e nel male. Non fingo per situazioni che potrebbero farmi comodo. Me ne frego assai. Ho sempre detto com’è il rapporto con mia sorella, con le mie sorelle. Non è mai cambiato. Non abbiamo mai litigato per nulla, semplicemente ci si trova davvero molto poco sulla vita, sui pensieri, su mille altre cose che comporta un esser umano e la sua vita. Tutto qui… solo perché abbiamo lo stesso sangue allora dobbiamo fingere di “trovarci”? Ma perché? Perché a voi fa piacere? Perché così si passa per “persona perfetta” “famiglia perfetta?” Ma zero di meno. Piacerebbe anche a me avere un altro tipo di rapporto, ma ad un certo punto bisogna poi accettare la realtà dei fatti, farsene una ragione e andare avanti."