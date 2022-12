Luca Argentero, la confessione su di lui della moglie Cristina Marino sconvolge i fan

Gossip TV

In un'intervista di pochi giorni fa, Cristina Marino ha svelato alcuni particolari inaspettati sul marito Luca Argentero. Vediamo cosa ha detto.

La coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino è una delle più amate dal pubblico italiano: i due sono in attesa del secondo figlio, un maschietto e hanno rilasciato un'intervista a Grazia, il noto settimanale, in cui svelavano il sesso del bambino. Durante una diretta Instagram sul profilo del settimanale, la coppia ha raccontato alcuni momenti della loro vita quotidiana e una rivelazione di Cristina Marino ha lasciato i fan leggermente perplessi.

Cristina Marino su Luca Argentero: "Non è una cosa che molti sanno, ma..."

L'intervista su Grazia era corredata da una serie di scatti molto belli che ritraevano la coppia e la giornalista che li ha intervistati ha chiesto loro se si fossero divertiti a scattarsi queste foto. Mentre Cristina Marino è parsa entusiasta, Argentero non ha risposto, mettendo su un'espressione un po' scocciata. La moglie è allora intervenuta e ha rivelato che, in realtà, al marito non piace farsi fotografare:

"Non è qualcosa che tutti sanno, ma a Luca non piace fare le foto"

Un'affermazione davvero insolita, considerato anche che per lavoro, spesso, Luca Argentero è sotto l'obiettivo fotografico. Ma, durante la diretta, la coppia ha anche raccontato di alcuni aspetti del loro carattere e di come si completano a vicenda. In particolare, mentre Marino ha rivelato di essere molto istintiva, Argentero ha ammesso di essere lui quello pacato nella coppia, anche nei litigi. Proprio su questo punto ha aggiunto:

"Per me litigare non ha senso, se non porta a qualcosa"

L'attore ha rivelato che non ama dover intraprendere delle discussioni accese, soprattutto, con le persone che ama, perché teme che la rabbia possa avere il sopravvento. Sul futuro nascituro, la coppia si è detta entusiasta dell'arrivo e Cristina Marino ha raccontato di sentirsi molto fortunata ad avere Luca con sé, perché è un uomo capace di dare molto amore e perché sa essere un padre e un marito fantastico. L'attore è intervenuto dicendo che entrambi provengono da una famiglia in cui l'amore per i figli e il rispetto reciproco sono alla base dei rapporti e spera di insegnarlo anche ai suoi figli:

"L'educazione emotiva è importante. L'esempio che uno riesce a trasmettere ai propri figli in un rapporto è quello che si porteranno come bagaglio per tutta la vita."