Lo speaker radiofonico, protagonista della terza edizione del Grande Fratello e il triste ricordo nei confronti del suo compagno d'avventura nel reality: il noto attore torinese, Luca Argentero.

Fedro Francioni, speaker radiofonico originario di Terni, noto per la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003, a distanza di quasi vent'anni dall'esperienza nel reality show di Mediaset, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di un noto ex gieffino, ovvero Luca Argentero che partecipò nella stessa edizione di Fedro e con il quale era nata una bell'amicizia.

Luca Argentero, l’attacco di Fedro del Grande Fratello: "Eravamo fratelli, è un opportunista"

Oggi, Fedro, ha 53 anni, ha una compagna e un figlio di 6 anni, vive in provincia di Padova e da molti anni lavora in radio come speaker. In un'intervista concessa al Corriere del Veneto, l'ex gieffino ha parlato della sua avventura nel reality nel 2003, ben diverso, secondo lui, dall'edizioni attuali.

"Ho vissuto con molta leggerezza quell’esperienza che era nata per caso. Oggi è cambiato tutto, parlerei di comportamenti inqualificabili, non c’è nulla di spontaneo, tutto è costruito. Ma forse è dipeso anche dal fatto che il programma dopo tanti anni cerca nuove strade"

E ancora, sulla strada che ha intrapreso oggi, ha dichiarato:

Terminata l’esperienza al GF avevo iniziato a girare le discoteche e un giorno mi è capitato di passare nella sede delle radio del Gruppo di Roberto Zanella dove tutt’oggi lavoro, ho fatto un provino e da lì poi è iniziato tutto . Ho 53 anni e sono serenissimo. Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica e onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi trent’anni”

Sul capitolo Argentero, Fedro, ha ammesso di essere rimasto deluso dal comportamento del noto attore piemontese:

“Per me lui è stato una grandissima delusione. Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. "