Loredana Lecciso vuota il sacco: ecco come ha salvato il rapporto con Al Bano

Loredana Lecciso torna a parlare dei problemi di coppia con Al Bano e della loro attuale relazione

Loredana Lecciso e Al Bano sono stati ad un passo dalla rottura ufficiale, salvo poi riuscire a recuperare il rapporto e tornare insieme più forti di prima. In una recente intervista, Loredana ha raccontato di come sia riuscita a salvare la sua relazione con il leone di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso torna a parlare di Al Bano

È tornato il sereno tra Loredana Lecciso e Al Bano dopo una crisi enorme, che ha messo in discussione tutto e ha portato la coppia vicinissimo all’addio definitivo. Loredana e Al Bano sono stati vittima della sovraesposizione mediatica, che sin da subito ha accompagnato loro in tutte le questioni private della vita, e che è veramente difficile da debellare se sei il leone di Cellino San Marco. Dopo aver rotto il silenzio su Romina Power e ciò che è accaduto in passato, Loredana ha raccontato a Grand Hotel di aver superato la crisi con Carrisi e di essere tornata a vivere una vita serena, ma non senza lottare duramente per ottenere questo successo.

“Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata… Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”.

Loredana, come conferma in questa intervista, ha imparato a lasciare fuori i pettegolezzi e i gossip, che spesso ancora l’associano a Romina, prima moglie di Al Bano. Un atto che non è stato facile da compiere dopo tante ferite.

“Troppe persone si sono messe in mezzo, si sono inserite nella nostra vita privata e hanno reso tutto più difficile. Quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra. Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Albano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate”.