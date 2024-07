Licia Colò criticata per il suo look, "capelli crespi e ritocchini", lei replica "Ad un uomo nessuno l'avrebbe detto"

Gossip TV

Licia Colò, conduttrice televisiva, autrice e giornalista italiana, nota principalmente per i suoi programmi dedicati alla natura, ha postato alcune critiche che ha ricevute sui social, facendo delle interessanti riflessioni sulla differenza tra uomini e donne in merito a questo tipo di giudizi.

Licia Colò: "Perché io sono vecchia e invece il maestro Piero Angela che ha condotto fino a 90 anni non lo era?"

Oggi, la Colò ha 62 anni e pur essendo oggettivamente in splendida forma, non mancano le consuete critiche che molte donne non mancano di fare su questo o quell'altro, che sia il look, il modo di vestire, sull'ostentazione talvolta considerata esagerata e tanti altre. A tal proposito, alla conduttrice è stata criticata la sua acconciatura e lei ha deciso di replicare con un lungo post che è diventato virale nel giro di poche ore.

"Non me ne voglia signora Colò, ma perché si è rifatta il viso in questo modo? A volte mi sembra di vedere Ivana Spagna... Se posso consigliarla di tagliare i capelli e togliersi la crespatura. Io sono una sua fan" questo il messaggio che la conduttrice ha ricondiviso, accompagnandolo con una lunga riflessione:

"Oggi voglio condividere con voi un pensiero: premetto che mi ritengo fortunata perché ho la stima di molti di Voi, e per questo vi ringrazio, ma ciò che continuo a non capire è perché alcune persone si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico solo perché donna. Ribadisco DONNA, perché dubito che qualcuno abbia mai scritto a un uomo come tagliarsi i capelli o “sistemarsi“…", ha premesso Licia Colò scrivendo in maiuscolo la parola donna per enfatizzare il concetto. "Da sempre sono stata criticata per i miei capelli e oggi si aggiungono anche per le mie NON RUGHE. Magari non avessi rughe, invece ne ho e anche tante, ma va bene così. Il problema é che non capisco come nel 2024 ancora si pensi che l’aspetto di una donna debba rientrare all’interno di determinati canoni mentre a un uomo tutto è permesso"

La conduttrice ha poi continuato:

"Ma non ci rendiamo conto che é proprio così che costruiamo le prigioni della nostra esistenza? Le nostre catene? Non sono gli uomini a farlo, siamo noi donne, e questo non ci fa onore. Perché io devo temere il tempo che passa e i miei colleghi uomini no? Perché io mi debbo tagliare i capelli perché crespi e i miei colleghi uomini non devono magari ”trapiantarseli”? Perché io sono vecchia e invece il maestro Piero Angela che ha condotto - con la stima di tutti - in primis la mia, fino a 90 anni non lo era? Non é forse arrivato il tempo di cambiare mentalità e punto di vista, di uscire da quelle gabbie ridicole all’interno delle quali una cultura del passato ci ha fatti crescere? Perché non impariamo a guardare ciò che conta davvero e mette in moto il nostro cervello?". Infine: "Potremmo diventare persone migliori, giovani, anziane, grasse o magre, naturali o rifatte, ma con un cervello che sa guardare dalla parte giusta. Non siete d'accordo?"

Licia Colò, ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni '80 come valletta e poi conduttrice di vari programmi televisivi. La vera svolta nella sua carriera è arrivata con la conduzione di programmi dedicati alla natura e ai viaggi. Ha raggiunto grande popolarità con "Geo & Geo" su Rai 3, un programma che ha guidato dal 1996 al 2014. Un altro programma di successo è stato "Alle falde del Kilimangiaro", in cui ha presentato documentari, reportage di viaggio e approfondimenti su diverse culture e ambienti naturali, Oltre alla carriera televisiva, Licia Colò è anche conosciuta per il suo impegno ecologista. Ha partecipato a numerose campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali e ha collaborato con varie organizzazioni ecologiste.