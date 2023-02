Le Iene, prima puntata senza Teo Mammuccari: le parole di Belen Rodriguez e la reazione dell'ex conduttore

Gossip TV

Ieri è andata in onda la prima puntata de Le Iene senza il conduttore Teo Mammuccari. Vediamo insiem cosa ha detto Belen Rodriguez e qual è stata la reazione dell'ex conduttore.

La notizia che Teo Mammuccari non condurrà più Le Iene insieme a Belen Rodriguez fa ancora discutere: ormai, è ufficiale e ieri sera, martedì 31 gennaio, è andata in onda la prima puntata senza lo storico conduttore. Mediaset non ha rilasciato particolari dettagli, se non che Mammuccari sarà impegnato in altri progetti della rete.

Le Iene, le parole di Belen Rodriguez sul collega Teo Mammuccari

Non è chiaro cosa sia davvero successo, anche perché la notizia dell'addio di Mammuccari è arrivata come un fulmine a ciel sereno e sembra che si sia trattato di un addio piuttosto burrascoso, con l'ideatore dello show Davide Parenti. Nella puntata andata in onda su Italia 1 ieri sera, a condurre la trasmissione c'era solo Belen Rodriguez. La showgirl ha voluto spendere alcune parole per Teo Mammuccari con cui ha condiviso per tanti mesi la conduzione de Le Iene:

"Salutiamo il nostro amico Teo Mammuccari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco, rimane un grande professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci. "

Tra i due co-conduttori c'è un rapporto di sincera stima e affetto, al di là dei tanti battibecchi che hanno avuto nello show, tutte inerzie, considerate le parole della showgirl argentina. E Mammuccari, che ha seguito il programma da casa, non ha potuto non apprezzare il gesto della collega, tanto da dedicarle una storia Instagram in cui mostrava un fotogramma di Belen Rodriguez alla conduzione del loro programma e con la didascalia "Grazie...di cuore!"