Laura Freddi su Sonia Bruganelli: "A Ballando con le Stelle, lei avrebbe voluto fare quel ruolo di giurata"

Gossip TV

Laura Freddi, nel corso dell'ultimo appuntamento con La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato della partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle.

Laura Freddi, nel corso dell'ultimo appuntamento con La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato della partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Laura Freddi su Sonia Bruganelli: " Lei sta facendo la giurata concorrente"

L'imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis è una delle concorrenti, certamente più discusse, dell'ultima edizione del dancing show di Milly Carlucci e le sue esibizioni sono state oggetto di molte critiche da parte della giura, in particolare con Selvaggia Lucarelli che, nel corso anche dell'ultima puntata, ha affermato che la Brunganelli sia abbastanza confusa e dia giustificazioni fuori luogo per evitare il loro severo giudizio delle sue performance. Nelle clip di apertura, Sonia ha parlato della difficoltà di non essere più la campagna di Bonolis e prima ancora ha parlato della figlia a casa che starebbe male nel vederla così in difficoltà. Giustificazioni che alla Lucarelli hanno indispettito ancora di più.

Del percorso della Bruganelli a Ballando si sta parlando moltissimo anche in altri salotti televisivi. Ieri, dalla Balivo, è tornata a parlarne Laura Freddi. La showgirl, ex ragazza di Non è La Rai, sembrava avesse in passato un rapporto di amicizia con l'ex moglie di Bonolis, ma nel corso del tempo i rapporti tra le due donne si sono raffreddati.

“Chi è Sonia Bruganelli? Io l’ho conosciuta poco, perché devo essere onesta, la nostra amicizia non è andata avanti. Lei in qualche modo è stata presa da varie cose, è cambiata la sua vita, si è lasciata con Paolo. Quindi io non ho voluto essere invadente in questo suo momento. Ci siamo mandate dei messaggini ma solo per delle casualità. Un ex in comune? Sono cose diverse, lei è stata sposata con lui, ha dei figli con Paolo, io ero giovane, avevo 19 anni quando stavo con Paolo. Però con Sonia per un momento abbiamo cercato di smentire alcune dicerie che ci volevano nemiche. Sonia secondo me sta sbagliando una cosa. Questo suo momento no, potrebbe essere l’occasione giusta per svoltare, ma potrebbe migliorare. Tutti noi sbagliamo nella vita. Qualcosa ha sbagliato, non siamo tutti pazzi. Cosa ha sbagliato? Lei sta facendo la giurata concorrente. Lei avrebbe voluto fare quel ruolo di giurata rimanendo nella sua confort zone. Certo, avrebbe desiderato quello. Per lei era un ruolo più appropriato. Lei però è una concorrente e dovrebbe dimostrare chi è, divertendosi in pista e coinvolgendoci. Non si vede nulla ancora, non traspare l’emozione”

Caterina Balivo: "Sonia voleva prendere il posto di Selvaggia Lucarelli?"

Caterina Balivo ha parlato anche delle indiscrezioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia che ha confermato che Sonia volesse il ruolo di giudice e non di concorrente:

“Certo, in merito al fatto che avrebbe voluto fare la giurata ci sono stati dei rumor lanciati da Gabriele Parpiglia. Lui dice ‘perché non dicono che Sonia voleva prendere il posto di Selvaggia Lucarelli?’. Questo è quello che ha scritto Parpiglia“.

Secondo quanto ha riferito Parpiglia, ci sarebbero state diverse pressioni per consentire alla Bruganelli di far parte della giura di Ballando ma la Carlucci si sarebbe opposta con fermezza per poi offrirle la possibilità di partecipare come concorrente.