Laura Chiatti e Marco Bocci sbottano contro Sfera Ebbasta: "Troppo stanco per salutare i fan"

I due attori, presenti ieri sera con i figli al concerto di Sfera Ebbasta non hanno nascosto l'amarezza di non averlo potuto incontrare dopo lo show.

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno assistito ieri sera in compagnia dei figli Enea e Pablo, al concerto di Sfera Ebbasta e Shiva che si sono esibiti all'Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma.

Laura Chiatti e Marco Bocci: "Che peccato vedere un'artista rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan"

A fine concerto però, sembra che l'atteggiamento del noto trapper abbia lasciato l'amaro in bocca ai due attori che su Instagram hanno esternato tutta la loro delusione per non essere riusciti ad incontrarlo dopo lo show.

"Che peccato vedere un'artista con molta molta molta molta strada ancora da fare e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan" ha scritto sui social Laura Chiatti taggando il trapper e il marito Bocci che, a sua volta, ha condiviso la stessa Ig Stories della moglie sul suo profilo Instagram.

Lo sfogo della nota attrice umbra è stato subito riportato da varie testate giornalistiche e tra i commenti si leggono, tuttavia, critiche rivolte proprio alla Chiatti che, secondo gli utenti, si sarebbe risentita di avere in realtà un trattamento pari a tutti gli altri.