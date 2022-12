La Vita in Diretta, Anna Pettinelli a ruota libera sbotta contro un ospite di Alberto Matano

Gossip TV

Ieri a La Vita in Diretta, l'opinionista Anna Pettinelli non si è trattenuta dal rispondere a tono a uno degli ospiti del programma condotto da Alberto Matano. Ecco cos'è successo.

Ieri a La Vita in Diretta è andato in onda uno scontro acceso tra Anna Pettinelli e uno degli ospiti di Alberto Matano. In trasmissione era presente uno dei volti noti di questa edizione di Ballando con le Stelle, Alessandro Egger. L'opinionista e il ballerino si sono scontrati a causa di alcune dichiarazioni di quest'ultimo, in merito alla situazione con la madre, Cristina Egger, che ha dichiarato in diverse occasioni che le parole del figlio nel dancing show di Rai 1 non corrispondono a verità.

Anna Pettinelli contro Alessandro Egger a La Vita in Diretta: "Quindi, tua madre racconta p****"

Il giovane concorrente è stato ospite da Alberto Matano e nello spazio riservato a Ballando è tornato a parlare della situazione con la madre. I due, infatti, non si parlano da diversi anni e i loro rapporti si sono incrinati sempre di più, in seguito alla morte della bisnonna di Alessandro, a cui il ragazzo era molto legato. Più volte, nel programma di Milly Carlucci, l'ex modello ha confessato come la madre lo abbia allontanato e cacciato di casa, tanto da costringerlo a vivere in condizioni di povertà. Una storia che, però, presentava delle crepe e non risultava del tutto convincente.

A chiarire come stanno le cose è intervenuta Cristina Egger, la quale avrebbe rilasciato un'intervista a Fanpage e avrebbe raccontato che in realtà è stato il figlio a voler andare via di casa a 19 anni e che né lei, né il marito approvavano le sue scelte in fatto di carriera lavorativa. Cristina Egger ha anche provato a contattare la redazione di Ballando, ma senza successo, tanto che aveva scelto di rivolgersi ad Alfonso Signorini, da cui però aveva ottenuto un due di picche.

Quando nella puntata de La Vita in Diretta, Alessandro Egger è tornato a parlare della madre, Anna Pettinelli non è parsa affatto convinta delle sue parole e ha così sbottato: "Quindi, tua mamma dice p****?", gelando completamente lo studio. L'opinionista ha ammesso di credere alle parole del giovane ballerino, ma che dopo aver letto l'intervista rilasciata dalla madre le erano sorti alcuni dubbi. A cercare di sbloccare la situazione ci ha pensato il conduttore Alberto Matano con una battuta.

Alessandro Egger ha proseguito con la sua versione della storia, precisando che se le parole di sua madre fossero vere, allora sarebbe un pazzo ad essere scappato di casa. In ogni caso, questa querelle madre-figlio continua a non convincere tutti e chissà che nelle due ultime puntate di Ballando non vedremo degli ulteriori colpi di scena.