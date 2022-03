La Pupa e il Secchione, una delle sorelle Selassié diventa una Pupa!

Gossip TV

Colpaccio di Barbara D'Urso nel corso del prossimo appuntamento con lo show di Italia 1

Domani, martedì 22 marzo 2022, ci aspetta il secondo appuntamento con La Pupa e il Secchione, lo show di Italia 1 condotto da Barbara D'Urso. Nel corso di questa nuova puntata, Lulù Selassiè direttamente dalla Casa di Grande Fratello Vip, sarà Pupa per una sera e il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

La giovane principessa etiope, reduce dalla lunga avventura nel reality show che l'ha vista tra i protagonisti più amati dell'edizione, sarà presente al secondo appuntamento con lo show della D'Urso dopo l'ottimo esordio del suo debutto. Amatissima e imitatissima, Lulù ha conquistato la finale del reality e il cuore dei tanti telespettatori.

Giunto alla sua quinta edizione, il programma è la versione italiana del reality show Beauty and the Geek. Definito come un esperimento sociale, lo show accoppia donne molto attraenti e poco inclini all'approfondimento culturale generale con dei "secchioni", uomini studiosi e titolati, spingendoli alla condivisione dei loro mondi così diversi. Il format è stato rivisitato in chiave "d'ursiana", tanto che si è parlato di un mix tra quello originale, Live - Non e la D'Urso e il Grande Fratello Vip. Alcuni noti ex protagonisti sono già presenze fisse nello show: Soleil Sorge come opinionista e Mila Suarez in veste di Pupa. Arriverà anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex gieffino ex fidanzato della Sorge. In passato, all'epoca in cui Luca entrò nella Casa del Grande Fratello Vip, ci furono accesi scontri tra Gianmarco e Soleil. Depositeranno l'ascia di guerra davanti alla loro nuova avventura televisiva? Lo scoprire domani, nel corso del secondo appuntamento con La Pupa e il Secchione in onda in prima serata su Italia 1.