La Pupa e il Secchione Show: Elena Morali cacciata di casa, Favoloso l’ha fatto davvero!

Mentre si trova nella villa de La Pupa e il Secchione Show, Elena Morali potrebbe essere tornata single e non saperlo.

Elena Morali è tornata a La Pupa e il Secchione Show, dopo l’abbandono di Flavia Vento, ma sembra che il fidanzato Luigi Favoloso non abbia preso bene la decisione della pupa. Secondo recenti gossip, Favoloso avrebbe deciso di mollare Elena e avrebbe già fatto sparire tutti i suoi effetti personali dalla casa che condividono.

La Pupa e il Secchione Show, Morali piantata in asso?

Dopo anni, Elena Morali ha accettato di tornare a rivestire il ruolo di pupa ne La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara d’Urso su Italia 1. Qui, tralasciando con eleganze le polemiche sorte per via del suo aspetto fisico e dell’abuso della chirurgia estetica, Elena sta mostrando il suo lato più competitivo e ha creato un bel legame con il secchione Aristide Malnati, con il quale si è scambiata anche un affettuoso bacio in bocca. Morali è felicemente impegnata con Luigi Favoloso, e la coppia si tiene lontano dalle polemiche dopo essere stata al centro di uno scandalo che li vide contro Nina Moric nel salotto della d’Urso.

Favoloso, tuttavia, non sembra essere particolarmente felice per il nuovo impegno televisivo della compagna e non di certo per via del bacio con Aristide, che ha commentato con sportività e ironia. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo su Dagospia, sembra che Luigi abbia deciso di troncare il rapporto con Elena, pur non avendola ancora messa al corrente della sua scelta, arrivando a che a liberare la casa che condividono degli effetti personali della pupa, che così si troverà sola e sfrattata una volta conclusa l’esperienza nel programma.

“La ragione? La Morali non si sarebbe opposta al divieto Endemol (che produce la trasmissione) di parlare di lui e del loro amore”.

Questa la motivazione che avrebbe spinto Luigi a prendere la decisione repentina di lasciare Morali senza neppure un faccia a faccia. Al momento non abbiamo notizie da parte del diretto interessato e chissà che Barbarella non ne approfitti per un incontro in stile ascensore nello studio di Italia1.