La Pupa e il Secchione Show, Drusilla Gucci mette in guardia Francesco Chiofalo: "Andrò nella villa se..."

Drusilla Gucci parla della partecipazione del fidanzato Francesco Chiofalo alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show.

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show andrà in onda domani, martedì 5 aprile 2022, su Canale 5. Nell'attesa, Drusilla Gucci ha rilasciato un'intervista Novella 2000 in cui ha messo in guardia il suo fidanzato Francesco Chiofalo, attuale Pupo nel reality show condotto da Barbara D'Urso.

L'avvertimento di Drusilla Gucci a Francesco Chiofalo

Francesco è uno dei protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality show di Italia Uno condotto dalla D'Urso. A commentare il suo percorso ci ha pensato la fidanzata Drusilla che, intervistata da Novella 2000, ha raccontato alcuni retroscena inediti della loro storia d'amore:

Andiamo d’accordo perché personalmente non ho mai dato importanza alla differenza sociale. Sono una donna libera e sicura delle mie scelte. Francesco mi ha corteggiato a lungo. Forse sarà proprio questa differenza che ci rende ancora più uniti. La loro storia d’amore è iniziata durante un viaggio [...] Non le nascondo che appena l’ho visto ero un po’ scettica, forse i troppi tatuaggi o l’aspetto rude mi intimorivano, ma poi, dopo una serie di chiacchiere e come le dicevo un lungo corteggiamento, è nata una grande empatia e da lì anche l’amore.

Dopo aver raccontato come è nata la loro relazione, la giovane Gucci ha commentato la partecipazione di Chiofalo a La Pupa e il Secchione Show nei panni di Pupo. Drusilla non ha perso occasione per mettere in guarda il suo fidanzato, che nel programma è in coppia con la Secchiona Annaclara:

Mi fa piacere, perché Francesco ama la televisione e credo che questa trasmissione sia fatta proprio per lui. Lo vedo ben ambientato e anche con altri componenti del cast ha un ottimo rapporto. Il mio fidanzato ha bisogno di tranquillità dopo tutto quello che gli è successo. Ci voleva qualcosa che lo distaccasse dai problemi. Ammetto di essere una donna molto gelosa, però la cosa è reciproca. Mi fido di Francesco, so bene che non farebbe mai qualcosa che mi desse fastidio. Prima di iniziare questa avventura gli ho specificato che qualora dovesse fare qualche azione fuori dal comune andrò personalmente nella villa della Pupa e il Secchione a riprendermelo. Non sono una che le manda a dire.