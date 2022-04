La Pupa e il Secchione Show: chi è Federico Fashion Style, giudice dello show di Barbara d’Urso?

Gossip TV

Conosciamo la vita privata e scopriamo qualche curiosità su Federico Fashion Style, protagonista de La Pupa e il Secchione Show su Italia1.

Nello studio de La Pupa e il Secchione Show, Federico Fashion Style si sta dimostrando un giudice implacabile. Il noto hair-stylist è stato chiamato da Barbara d’Urso per rivestire il ruolo di giudice al fianco di Soleil Sorge e Antonella Elia. Ma chi è Federico Lauri - vero nome dell’icona glamour -, quanti anni ha e qual è la sua storia prima di diventare famoso? Vi sveliamo tutte le curiosità sul suo conto.

Federico Fashion Style, chi è il giudice de La Pupa e il Secchione Show

Federico Lauri, vero nome di Federico Fashion Style, è nato il 5 ottobre 1989 ad Anzio, provincia di Roma, e ha dunque 32 anni. Del segno della Bilancia, Federico si è appassionato al mondo dell’hair-styling sin da piccolissimo, quando a 5 anni si divertiva ad acconciare i capelli della madre, per poi approdare in un vero salone di parrucchieri a 13 anni, lavorando per un caro amico di famiglia e lasciando la scuola dell'obbligo. Proprio quest’ultimo si accorse per primo del grande talento di Lauri, spronandolo a continuare a studiare e a migliorarsi. Così, sotto lo pseudonimo di Federico Fashion Style, apre il suo primo salone ad Anzio ed è subito un successo. Grazie al suo stile inconfondibile e alle innovative tecniche che elabora per rendere perfette le acconciature delle sue clienti, Lauri diventa l’hair-stylist di molte celebrità come Valeria Marini, madrina della figlia Sofia Maelle, ma anche di Giulia De Lellis, Aida Yespica e tanti altri.

La Pupa e il Secchione Show, tutto su Federico Lauri

Dopo tanti anni di fidanzamento, Federico e Letizia Porcu sono diventati genitori ricorrendo, nel 2017, all’inseminazione artificiale dopo la diagnosi di varicocele che lo ha portato all’infertilità. La compagna del parrucchiere è la sua più grande fan e lo segue in tutte le sue attività, pur dovendo sopportare i lunghi turni di lavoro a cui Federico si sottopone. Nell’estate del 2021, Federico ha inaugurato un nuovo store a Napoli finendo al centro delle polemiche per aver organizzato un party proprio nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria. Federico diventa talmente famoso che, dal 2019, Real Time gli dedica un programma tutto suo “Il salone delle meraviglie”, ambientato nel salone di Anzio, dove Lauri mostra le sue incredibili creazioni come la tintura a base di cioccolata spalmabili e le schiarite con il Fly to Sky. Pochi mesi fa, inoltre, è stato lanciato sempre da Real Time il programma “Beauty Bus”, dove Federico Fashion Style viaggi in giro per l’Italia per portare alle donne il buongusto in fatto di capigliatura. Nel 2021, Federico partecipa come concorrente a Ballando con le Stelle, dove si scontra a più riprese con Selvaggia Lucarelli, mentre nel 2022 è giudice a La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso su Italia1.