La Pupa e il Secchione, rissa tra due pupe: Paola Caruso e Mila Suarez si sono picchiate, tutti i dettagli

Atti di violenza a La Pupa e il Secchione show condotto da Barbara d’Urso: le due pupe Paola Caruso e Mila Sarez sono arrivate alle mani.

Si preannuncia una puntata difficile e controversa quella de La Pupa e Il Secchione Show. Stasera, nel corso del quinta puntata dello show condotto da Barbara D'Urso ci saranno severi provvedimenti disciplinari nei confronti di diversi concorrenti.

La vicenda ha coinvolto Gianmarco Onestini che si sarebbe trovato in una disputa avvenuta tra Paola Caruso e Mila Suarez. Le showgirl, dopo una serie di accuse reciproche, hanno perso il controllo arrivando alle mani.

Nel corso della diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice campana ha parlato di un'aggressione fisica tra le due pupe in questione dopo che la modella e influencer marocchina ha provocato l’ex Bonas di Avanti un altro. La Suarez ha più volte fatto insinuazioni sulla vita pubblica e privata di Paola, facendo presente che usa il il figlio Michelino solo per visibilità. Le affermazioni in questione hanno scatenato la furia della Caruso che ha aggredito fisicamente la Suarez. La D'Urso ha annunciato quindi degli inevitabili e severi provvedimenti per più di un concorrente.

"Come ho detto prima durante le anticipazioni - ha dichiarato la D'Urso - in villa a La Pupa e il Secchione Show c’è stata un’aggressione. Parlo di una forte aggressione fisica. C’è un provvedimento disciplinare che potrebbe riguardare anche più di una persona"

Paola Caruso si è detta dispiaciuta e mortificata per ciò che è accaduto. Ecco le dichiarazioni della showgirl calabrese in confessionale:

"Mila mi ha provocata tutto il tempo. Mi ha detto qualunque cosa quella. A un certo punto ho sentito ‘tu sei una manipolatrice, strumentalizzi tuo figlio e usi il bambino. Mi sento mortificata e umiliata. Non si deve mai perdere il controllo e ho sbagliato"

A condannare quanto accaduto, anche Gianmarco Onestini, al centro della disputa tra le due pupe:

"Paola Caruso si è molto arrabbiata e sono arrivate alle mani. Il fatto di picchiarsi è terribile e non si può mai appoggiare. La violenza fisica per me non è un mezzo con cui rispondere. Alle provocazioni non si può reagire così“.