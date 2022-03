Gossip TV

Scintille durante la seconda puntata de "La Pupa e il Secchione" tra le due ex gieffine.

Durante la seconda puntata de La Pupa e il Secchione, andata in onda ieri, martedì 22 marzo 2022 su Italia 1, si sono scontrate nuovamente le due ex gieffine, Mila Suarez e Soleil Sorge. Ma cosa hanno in comune la papa e l'opinionista dello show di Barbara D'Urso? Presto detto, l'ex gieffino Alex Belli. La prima è stata la sua fidanzata per diverso tempo e la seconda, come noto, è stata protagonista del triangolo artistico andato in scena al Grande Fratello Vip. Tra le due showgirl non corre buon sangue da sempre e anche nel corso del primo appuntamento ci sono state diverse frecciatine velenose. La Sorge ha affermato che la Suarez sia invidiosa di Delia, mentre la modella marocchina ha parlato dell'ex corteggiatrice come una donna che usa gli uomini per avere visibilità, come con Alex al Gf Vip.

La Pupa e il Secchione, Mila Suarez umilia Soleil Sorge: "Io non vado con gli uomini sposati"

Nel nuovo appuntamento con lo show di Italia 1, la Suarez che sta affrontando la sua avventura come Pupa, nella settimana di convivenza che ha trascorso con Mirko Gancitano, promesso sposo di Guenda Goria, ha lanciato una frecciatina pungente e velenosissima a Soleil Sorge. "Puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco - ha detto -. Io non tocco gli uomini fidanzati o sposati...", riferendosi ovviamente al triangolo amoroso tra Soleil, Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip.

La Sorge ha dovuto poi giudicare la Suarez alla quale ha dato uno zero ad una delle prove, accusandola di aver esagerato nelle dichiarazioni con Mirko. "Senti da che bocca escono le critiche, è esattamente quello che hai fatto tu", ha puntualizzato Mila. "Come scusa? Evita di paragonarti a me, tesoro", ha replicato la Sorge. "Visto che mi hai dato uno zero come giudizio, anche per me tu sei uno zero per me", ha concluso la Suarez.