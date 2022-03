Gossip TV

Nella terza puntata de La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge ha attaccato Gianmarco Onestini. La replica del fratello Luca, l'ex fidanzato dell'influencer italo-americana.

Nel corso della terza puntata de La Pupa e il Secchione Show, andata in onda ieri, martedì 29 marzo 2022. in prima serata su Italia 1, c'è stato un battibecco tra il secchione Gianmarco Onestini e Soleil Sorge, opinionista dello show della D'Urso insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia.

La Pupa e Il Secchione: Luca Onestini rompe il silenzio e attacca la sua ex Soleil Sorge

Tutto è iniziato a seguito di uno scontro tra Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo che lo ha deriso in seguito ad alcune lacune su temi di cultura generale. L'ex gieffino ha reagito malamente per poi chiedere scusa a Chiofalo. Turbato dall'accaduto, Gianmarco è scoppiato in lacrime. Una reazione forse eccessiva ma che è stata compresa sia dalla padrona di casa sia dall'Elia, mentre ha fatto sogghignare Soleil Sorge che ridendo, ha dichiarato:

Perché rido? Perché va bene tutto, prendiamo tutto sul serio, ma davvero Gianmarco ti sei messo a piangere perché hai fatto un minimo di figura? La situazione l’ho trovata molto divertente e molto esilarante, lui è stato il primo a fare brutto a Francesco.

Immediata è stata la risposta di Onestini:

Ti contesto subito Soleil. Prima cosa io sono libero di reagire con le mie emozioni come e quando voglio, se sono appena arrivato e si mettono in gruppo e mi viene fatta un’inquisizione mi è presa un po’ male, punto. Se ho avuto quella reazione io sono libero di reagire come voglio. Io non ho fatto brutto a nessuno. Mi sono alzato solo perché mi sentivo a disagio, questo non significa fare brutto. Se hai delle cose a priori contro di me dimmelo subito. Tu mi stai dicendo come devo reagire.

Dopo lo scontro in puntata avvenuto tra Soleil e Gianmarco, è intervenuto il fratello Luca Onestini, nonché fidanzato di Soleil che l'italo-americana ha conosciuto in veste di corteggiatrice a Uomini e Donne. E' la prima volta, dopo tanti anni dalla loro fine della storia, che Onestini parla della Sorge, accusandola, in questo caso, di avere rancore verso il fratello. Queste le parole di Luca su Twitter: