La Pupa e il Secchione: Flavia Vento svela i reali motivi per cui ha lasciato il reality

La showgirl romana, Flavia Vento, ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a lasciare i vari reality show a cui ha partecipato, compreso l'ultimo nelle vesti di pupa a La Pupa e il Secchione.

Flavia Vento, la showgirl romana, ormai famosa per i suoi frequenti prematuri ritiri nei reality show nei quali partecipi, è tornata ieri ospite de La Pupa il Secchione, dopo aver comunicato il desiderio di tornare a casa nel corso delle scorse settimane. Barbara D'Urso ha sottoposto la richiesta al vaglio degli opinionisti, Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style che si sono mostrati, come prevedibile, quanto contrari tanto perplessi sull'ipotesi di un suo ritorno.

Nel corso dell'appuntamento con Pupa Party, la showgirl ha spiegato il motivo per cui ha deciso di andar via nei vari programmi in cui ha partecipato (tra cui, La Fattoria 6 giorni, L’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip) anche se ha ammesso di essersi già pentita di aver detto addio allo show della D'Urso:

“Me ne sono andata via da ben 5 reality - ha dichiarato la Vento - Con Barbara ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia. Al GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire e questo è il motivo reale. Questa volta a La Pupa me ne sono andata per altre cose personali. Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’impulso. Che vi devo dire, andremo a fare una terapia."

E ancora:

"A La Fattoria invece sono scappata perché non gestivo gli altri concorrenti. In quel caso era una lotta per stare davanti alla telecamere. In più questi inventavano cose per screditarmi e io lì ho rivissuto cose come quando andavo a scuola e avevo i ragazzini che mi bullizzavano. Loro inventavano bugie e io invece non ho la smania di vincere. A L’Isola invece avevo uno che voleva fare il capo, l’altro che voleva prevaricare con prepotenza. Non stavo bene in quel contesto".