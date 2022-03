La Pupa e Il Secchione, Flavia Vento, in crisi, ha pianto al telefono con Barbara D'Urso: arriva la sostituta ufficiale

Gossip TV

La Pupa e Il Secchione, Flavia Vento piange al telefono con Barbara D'Urso, ecco la sostituta ufficiale

Flavia Vento ha deciso di abbandonare la Pupa e il Secchione Show. La showgirl, come annunciato da Barbara D'Urso, pare che abbia deciso di lasciare per un motivo ben preciso che sarà rivelato nel corso del prossimo appuntamento con lo show di Italia 1, in onda domani 29 marzo 2022.

Flavia pare abbia avuto una crisi di pianto con Aristide Malnati, il papirologo milanese con cui faceva coppia.

No, io comunque domani mattina me ne vado perché io nello sgabuzzo non ci sto! Io dovrei dormire così?

La Vento avrebbe poi pianto a dirotto chiedendo a Aristide di lasciarla da sola in pace. Pianti che sono continuati al telefono con Barbara d’Urso che ha cercato in tutti i modi di convincerla a restare senza successo. L'abbandono della showgirl potrebbe essere relativo all'ambiente in cui doveva soggiornare e questa volta non c'entrerebbero nulla i suoi cani (come avvenne al Grande Fratello Vip).

Queste le parole di Barbara D'Urso sull'uscita di scena di Flavia Vento:

"La motivazione non è quella dei cani, i motivi li spiegheremo Martedì sera. Io ho tentato in tutti i modi, ma per un unico motivo. Quando abbiamo fatto il provino io le ho detto “Flaviuccia bella di Barbaruccia tua” lo sai perché io la amo Flavia è una ragazza surreale buona, ma surreale, le ho detto “sei sicura ce la fai a restare?” “Sì, assolutamente sì”. Quando poi ha deciso di abbandonare e vi spiegherò i motivi Martedì perché è stato molto complicato, è stata una notte complicata, è stato un giorno complicato io ho tentato in tutti i modi. Le abbiamo anche detto guarda se ti mancano i cani, sei una villa è un reality particolare perché martedì sera entrate in studio quindi uscite diciamo da questa reclusione e venite portati dentro lo studio, è una villa c’è un giardino enorme ti portiamo i tuoi cani per un pochino, tu stai con loro. Non ha voluto."

La conduttrice campana ha ricordato anche le numerose volte in cui la Vento ha lasciato prematuramente i realty in cui ha partecipato, segnando il record al Gf Vip dopo appena 24h:

Ha resistito a La Fattoria 6 giorni, a L’Isola dei famosi 14 giorni. Alla sua seconda partecipazione a L’Isola 7 giorni. Ha resistito al Gf Vip un giorno. Va beh la notizia la do: si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni; è già andata a casa.

A sostituire Falvia Vento ci sarà la showgirl ed ex naufraga, Elena Morali che ha già partecipato alla seconda edizione.