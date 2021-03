La Caserma, i nomi dei Vincitori e la squadra risultata migliore

Gossip TV

Si è concluso il reality La Caserma su Rai2: quali ragazzi e ragazze si sono distinti nel corso di un mese? Quale squadra si è dimostrata più all'altezza della sfida?

È terminato ieri il reality di Rai2 La Caserma, con la proclamazione dei migliori soldati e della squadra che è riuscita a distinguersi nel mese di addestramento e convivenza in quel di Levico Terme, raccontato nelle puntate che abbiamo seguito a partire dal 27 gennaio (con pausa per Sanremo). I ragazzi (tra i 18 e 24 anni) che hanno partecipato a quest'esperienza si sono radunati in cortile per un'ultima volta, per conoscere i frutti dei loro sforzi... e gli eventuali premi. I ragazzi, che ricordiamo non hanno avuto accesso a internet per tutta la durata della permanenza in caserma, sono stati premiati nell'ultima puntata dalla partecipazione musicale di Elettra Lamborghini, che con le sue hit ha provveduto a creare la giusta atmosfera per addolcire il distacco che i ventuno concorrenti (quindici maschi, sei femmine) stavano per affrontare. Nonostante la fatica, la convivenza forzata e il gioco di squadra hanno sicuramente lasciato qualcosa ai giovani soldati e soldatesse.

La Caserma: la Squadra vincitrice, i migliori caposquadra e i migliori cadetti

È stata la squadra blu a vincere la prima edizione della Caserma, mentre Nicholas Lapresa è stato giudicato miglior caposquadra, con il premio per miglior vicecaposquadra andato ad Elena Santoro. Proprio nella scorsa quinta puntata i due avevano condotto la squadra blu in un percorso sotto la neve, sfidando la squadra rossa che in quell'occasione era stata condotta da Luca Ferettini e William Lapresa. Forse anche la dinamica dell'ultima sfida ha contribuito a mettere in buona luce la performance di Nicholas ed Elena.

Il gemello William Lapresa si è comunque consolato, celebrato tra i migliori cadetti di quest'edizione, insieme a Alessandro Badinelli, Luca Fiorentini e Simone Peroni. Non è mancato un riconoscimento per le reclute che sono migliorate particolarmente, rispetto al momento del loro ingresso: George Ciupilan, Elia Cassardo e Omar Hussain. Non è tanto un premio di consolazione, considerando che lo scopo dell'esperienza è proprio quello di incrementare l'autostima dei ragazzi anche nella vita, al di fuori delle mura della caserma, all'insegna del rispetto, come ha sintetizzato l'istruttore Renato Daretti: "Ci avete mostrato la capacità di essere collaborativi e solidali. Da domani ricomincia la vostra vita e spero che mettiate in opera gli insegnamenti appresi qui: avere rispetto degli altri e di voi stessi.".