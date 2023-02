L’Isola dei Famosi, svelato il primo naufrago: “Porterò trasgressione e amore”

Gossip TV

Svelato il primo naufrago della prossima edizione de L'Isola dei Famosi.

Si scaldano i motori per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi pronta a sbarcare in Tv a partire dal prossimo 10 aprile. L'adventure game di Canale 5 sarà condotto sempre da Ilary Blasi affiancata quest'anno da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Isola 2023: Luca Di Carlo è il primo concorrente ufficiale

Il settimanale NuovoTv, ha reso noto il primo concorrente ufficiale pronto a sfidare le intemperie dell'Isola tra sfide e fatiche sia fisiche che psicologiche.

Si tratta di un volto che nella scorda edizione ha attirato molte simpatie e curiosità, ovvero l'eccentrico avvocato e migliore amico di Ilona Staller, Luca Di Carlo. "Porterò pace, amore e trasgressione", ha confidato al periodico diretto da Riccardo Signoretti. Quarantacinque single, ha anche assicurato di essere pronto ad innamorarsi nelle spiagge dell'Honduras."Visto che ho fatto tendenza con i miei occhiali da sole in studio, in Honduras mi vedrete con gli sci o i pattini a rotelle… sono ancora indeciso. Sarà l’occasione per conoscere e comprendere meglio me stesso in un luogo lontano dalla mia quotidianità" ha dichiarato Di Carlo.

L'Isola tornerà con concorrenti singoli e in coppia come per la scorsa edizione. Tra il toto nomi dei nuovi naufraghi troviamo anche quelli di Samantha De Grenet con il figlio Brando, Luigi Matrangelo e il figlio Samuele. NuovoTv ha inoltre svelato che a partecipare all’Isola dei Famosi potrebbe essere anche la coppia formata da Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi.

