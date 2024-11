L’Eredità torna con Marco Liorni: tutte le novità sul programma in onda su Rai 1

Gossip TV

Marco Liorni torna al timone de L’Eredità su Rai 1 con nuove Professoresse e tante novità, ecco cosa ha raccontato il presentatore.

Sta per tornare L’Eredità, l’amato quiz show di Rai 1, che vedrà nuovamente al timone Marco Liorni, reduce dal format Chi può batterci?. Ci saranno tante novità, comprese due nuove Professoresse, ecco cosa ha raccontato il presentatore e le prime Anticipazioni.

Marco Liorni conduce L’Eredità

Dopo il fortunato esordio della scorsa edizione, Marco Liorni torna al timone de L’Eredità, in onda su Rai 1. Il presentatore è stato recentemente protagonista del format Chi può batterci? che è stato accolto con entusiasmo dai telespettatori, anche per merito della grande stima che il pubblico ha per il conduttore. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Liorni si è dilungato a lungo su tutte le novità che ha deciso, in accordo con gli autori, di introdurre in questa edizione a partire dal diverso ordine dei giochi proposti durante la puntata ma anche modificando l’amato “Paroloni”, inserendo termini in tante lingue straniere anche quelle meno conosciute. Un grande impegno quello di Liorni, che ha confidato di aver preso preso spunto dai suoi successori per poi adattare il format alla sua personalità.

“Di Fabrizio Frizzi ammiravo l’umanità e la gentilezza. Di Amadeus e Conti il ritmo. Di Insinna l’oratoria. Ma non saprei dire cosa ho “ereditato”, perché chi ti piace ti influenza, sì, ma è sempre un processo inconscio”.

Insomma, Liorni è davvero molto emozionato e molto preparato per L’Eredità, e questo anno ci saranno due nuove Professoresse ovvero Greta Zuccarello e Linda Pani. Una bella novità che i fan del programma non vedono l’ora di vedere con i propri occhi e commentare. Il nuovo assetto della Rai sembra funzionare alla perfezione, nonostante alcuni telespettatori confessano di sentire la mancanza di Amadeus. Quest'ultimo si trova a dover affrontare ascolti bassi su Nove con Chissà chi è? ma non si scoraggia ed è pronto ad affrontare questa nuova sfida, sistemando il tiro nel tempo.

Marco Liorni raccoglie l’eredità di Amadeus, ecco in quale altro programma lo vedremo

Dopo Chi può batterci? e dopo il suo ritorno al timone de L’Eredità, Marco Liorni sarà il presentatore anche di un altro format che, fino allo scorso anno, era in mano di Amadeus. Il presentatore, come ormai tutti sapranno, ha lasciato definitivamente la Rai dopo l’ultimo Festival di Sanremo, e i suoi programmi di punta sono stati ridistribuiti tra i suoi colleghi, compreso L’anno che verrà. A confermare la sua presenza è lo stesso Liorni che confida di essere stato scelto dai veritci di Viale Mazzini per raccogliere l'eredità di Amadeus e di essere in procinto di lavorare al programma, sebbene manchino ancora due mesi. Insomma, il pubblico italiano potrà salutare il nuovo anno con Marco Liorni e lo show di musica che è una vera e propria coccola per i telespettatori. Sarà una scelta giusta da parte della Rai? Sicuramente fino ad ora non ha deluso le aspettative.