L’avvocatessa di Angelica Schiatti: "Morgan aveva assoldato due uomini per rapirla"

Nella mattinata di ieri, è esploso il caso e il caos contro Marco Castaldi, in arte Morgan, cantautore ed ex giudice di diversi talent musicali. Contro di lui, accuse gravissime nei confronti dell'ex fidanzata, Angelica Schiatti. Morgan avrebbe perseguitato la ragazza, minacciato lei e il suo attuale compagno Calcutta e diffuso materiali intimo a terzi.

L'accusa per lui è quella di stalking e diffamazione ma secondo quanto è emerso potrebbero esserci altre imputazioni e il cantautore rischierebbe il carcere.

La vicenda è emersa grazie a Selvaggia Lucarelli con un articolo pubblicato sul Il Fatto Quotidiano. Le accuse sono state confermate dalla Schiatti e da Calcutta e la coppia ha anche ricevuto un'ondata pubblica di sostegno da parte di tantissimi artisti. Alla luce di quanto sta accadendo nelle ultime ore, la Warner Music Italia ha deciso di interrompere ogni rapporto lavorativo con Morgan che nel corso della tarda serata di ieri, ha pubblicato un post su Instagram abbozzando una controversa difesa. La nuova udienza si svolgerà il 13 settembre prossimo davanti al Gup del tribunale di Lecco anche se dai fatti accaduti sono trascorsi 4 anni.

Raggiunta ieri dal portale di MowMag, ha parlato l'avvocatessa di Angelica Schiatti, Maria Nirta che ha aggiunto nuovi retroscena sulla vicenda:

"Stamattina ci siamo svegliati con questa sorpresa. Non era concordata, non so come Selvaggia Lucarelli, comunque una bravissima giornalista, abbia avuto quegli screen e ottenuto così tante informazioni sul caso. Le udienze, però, sono pubbliche. Ci aspettavamo che prima o poi sarebbe uscito qualcosa. Anche se avremmo preferito proseguire sulla strada della riservatezza che abbiamo seguito sempre negli ultimi quattro anni, ovverosia dall’inizio della vicenda. Non so se ci abbia fatto un favore o meno a pubblicare ciò che ha pubblicato. Di certo le lungaggini della causa in corso sono inspiegabili e fanno indignare. Magari il fatto che ora la questione sia di dominio pubblico, potrà aiutarci".