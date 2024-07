Karina Cascella demolisce Perla Vatiero? "Gente che ha milioni di follower e non parla nemmeno l’italiano"

Gossip TV

L’ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, si è scagliata apertamente contro le influencer italiane e in molti hanno pensato che si stesse riferendo alla vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero.

Karina Cascella e l' attacco feroce alle influencer

La Cascella che recentemente ha nuovamente criticato gli influencer e, dopo aver preso di mira Beatrice Valli per alcune sue dichiarazioni, questa volta ha rivolto le sue critiche a tutte quelle influencer, lamentando la loro ignoranza e incapacità di comunicare correttamente in italiano. L'ex opinionista televisiva come si possa fermare l'avanzata di persone che non comprendono il significato di lavoro, sacrificio, rispetto per sé stessi e per gli altri, e amor proprio. Ha espresso frustrazione per il fatto che individui con milioni di follower non parlano nemmeno correttamente l'italiano, citando poi esempi di errori linguistici.

"Per quanto riguarda l’ignoranza c’è da fare un discorso importante. Ma com’è che si può fermare il dilagare di queste persone che non hanno la più pallida idea di cosa voglia dire lavoro, sacrificio, il rispetto per sé stessi e gli altri? Amor proprio? A che cavolo di punto siamo arrivati? Gente che ha milioni di follower e non parla nemmeno l’italiano. Questa dice ‘sono stanca devo fare un altro evento”. Madonna mia che stanchezza, poverina portatela su una brandina questa poveretta, deve andare a fare un altro evento. E poi ‘un altro’ lo scrive con l’apostrofo. lo dico: se avete qualche minuto libero, aprite un libro e provate a leggere. Provate a fare qualcosa in primis per loro stessi. Perché se scelgono di comunicare ad un vasto pubblico, vogliamo almeno parlare l’italiano e saperlo scrivere? Qui stiamo raggiungendo livelli assurdi e per me stiamo toccando il fondo.

È fondamentale, secondo la 44enne campana, è quella di insegnare ai propri figli valori, principi, rispetto e l'importanza dello studio e dell'istruzione, affinché possano diventare adulti indipendenti sia economicamente che affettivamente.