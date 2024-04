Karina Cascella contro le donne che monetizzano su OnlyFans: "Una generazione di escort, vergogna"

Gossip TV

Karina Cascella, ex volto di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista, si è scagliata duramente contro la "generazione OnlyFans", una piattaforma nata a settembre del 2016 da Timothy Stokely che permette di monetizzare i contenuti che vengono caricati, principalmente dedicati all''intrattenimento per adulti.

Karina Cascella: "Vengono definite creator digitali ma in realtà fanno il lavoro più vecchio del mondo"

Sono molti anche i volti noti che fanno parte di questo sito web creandone un profitto non indifferente. La Cascella è dunque intervenuta su questa tematica senza peli sulla lingua:

In un lungo video-sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex volto del dating show di Canale 5, ha affermato:

“Vengono definite creator digitali ma in realtà fanno il lavoro più vecchio del mondo. Sono proprio stufa di leggere questi articoli, queste stupidaggini, ‘creator’, ‘creator di una piattaforma’. Ma quando mai, ma che cosa… Fate le zoc**e? Definitevi con il vostro nome, anche perché hai voglia a prendervi in giro che è un mestiere che vi porta via tanto tempo, che bisogna creare contenuti. Voi fondamentalmente vi dovete mettere col c**o di fuori e abbassare una volta il costume di qua e una volta di là, alzare un po’ dietro, spostare un po’ davanti”.

Sotto il video, la Cascella ha poi aggiunto:

"Ma perché non le chiamano con il loro nome? Perché dobbiamo far passare il messaggio che “lavorano” “creano” si stancano, girano tutto il giorno..😂 E basta con queste stronz**! E diciamolo forte, GRIDIAMOLO SE È NECESSARIO alle ragazze giovani… Dovete studiare ragazze! Studiare e imparare un mestiere vero! Un lavoro che vi farà crescere e diventare donne indipendenti. Donne che si alzeranno al mattino e saranno fiere di ciò che vedranno riflesso allo specchio! Questa generazione è vergognosa e non ho paura di dirlo. E’ a dir poco penosa! E a mia figlia lo dico ogni giorno della sua vita, affinché capisca bene cosa voglia fare da grande. La libertà di essere ciò che si vuole? Anche no ad un certo punto e sapete perché? Perché ora è veramente troppo! Non si può andare avanti così. Siamo circondati da migliaia di ragazzine senza arte e ne parte e senza un briciolo di dignità, che sono la rovina di questa società e qualcuno dovrà pur dirlo prima o poi. Basta con questa superficialità! In questi casi mi vergogno di essere donna."