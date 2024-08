Justin Bieber è diventato papà: è nato il primo figlio Jack Blues

Gossip TV

Justin e Hailey Bieber sono genitori: la foto su Instagram che annuncia la nascita di Jack Blues.

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono ufficialmente diventati genitori, accogliendo il loro primo figlio. L'annuncio è stato dato dal cantante attraverso un post su Instagram, in cui ha scritto: "Benvenuto a casa Jack Blues Bieber"

Justin Bieber e Hailey Baldwin, è nato il primo figlio Jack Blues: la foto su Instagram

Il dolce messaggio è stato accompagnato da un’emoji di un orsacchiotto e un cuore blu, segno di affetto e felicità e la foto pubblicata dal cantante ha totalizzato oltre 15 milioni di like. Anche Hailey ha condiviso il post nelle sue Instagram Stories, mostrando la sua gioia e l'emozione del momento.

La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso maggio, pubblicando una foto di Hailey mentre accarezzava il suo pancione, un’immagine che ha suscitato l’entusiasmo dei fan. Da allora, i due hanno condiviso vari momenti di questa speciale avventura, postando scatti che documentavano la crescita del pancione e la loro trepidante attesa. L’ultimo video pubblicato risale a fine luglio, in cui i due appaiono felici durante una cena all'aperto, con Hailey che mostra orgogliosa il pancione. Un mese dopo, la notizia tanto attesa: la nascita del piccolo Jack Blues Bieber, rivelata attraverso una tenera foto del piedino del neonato postata da Justin.

In un'intervista rilasciata lo scorso luglio a W Magazine, Hailey aveva parlato della sua gravidanza, descrivendola come un'esperienza travolgente e piena di emozioni. "All'inizio è stato tutto molto emozionante per me," aveva dichiarato. "Amo così tanto Justin, che mi chiedevo come avrei potuto includere qualcun altro in questo legame speciale. Sto cercando di vivere appieno questa esperienza solo con lui, godendoci ogni momento insieme."

Hailey aveva anche raccontato di essere riuscita a mantenere segreta la gravidanza per diversi mesi, spiegando che fino al sesto mese non aveva avuto un vero e proprio pancione, riuscendo a nascondere le forme con abiti larghi. Tuttavia, aveva confessato di aver voluto vivere la sua gravidanza più liberamente, senza l’ansia di mantenere segreti. "Mi sembrava di nascondere un grande segreto e non mi piaceva. Volevo la libertà di vivere questa esperienza apertamente."

Ora, con la nascita del piccolo Jack Blues Bieber, i due coniugi sono pronti a iniziare questa nuova avventura come genitori, circondati dall'affetto dei fan e dei loro cari. Questa dolce notizia rappresenta un nuovo capitolo nella vita della coppia, che si era sposata nel settembre del 2018. Da allora, Justin e Hailey hanno sempre condiviso i momenti più significativi del loro percorso insieme, e l'arrivo del loro primogenito segna senza dubbio uno dei traguardi più importanti della loro storia d'amore.