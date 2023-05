Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria su Ilary Blasi e Bastian Muller: "C'è molto affiatamento"

Gossip TV

In una recente intervista, Vladimir Luxuria, opinionista de L'Isola dei Famosi, ha espresso la sua opinione sulla relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Ecco cosa ha detto.

Vladimir Luxuria è una delle opinioniste, insieme a Enrico Papi, di questa edizione de L'Isola dei Famosi: intervistata da Novella2000, l'ex parlamentare ha espresso il suo pensiero sulla relazione tra Ilary Blasi, conduttrice del reality di Canale5, e il compagno Bastian Muller.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria sulla storia d'amore tra Ilary e Bastian

Sono oramai diversi mesi che la showgirl ed ex moglie di Francesco Totti è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, Bastian Muller. e in occasione dello show New Mucca Drag Superstar al Muccassassina, dove si sono tenuti i festeggiamenti dei 40 anni del Circolo di Cultura omosessuale Mario Mieli, la coppia ha avuto l'occasione di mostrarsi insieme. E, Muller ha fatto la conoscenza di Luxuria, che ha così espresso la sua opinione alla rivista online:

"Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa. Ci siamo sentite qualche giorno fa, sapeva del mio show al Muccassassina. Mi ha detto di voler venire così avrebbe portato anche Bastian. Sono stata contenta. Avevo un poì di timore perché non sapevo come lui avesse reagito. In realtà, segue l'Isola dei Famosi anche se non conosce l'italiano e con Ilary parlano inglese. Si è divertito molto. L'ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a Ilary. Inizialmente alcuni siti hanno scritto che lei era al Muccassassina senza Bastian, ma perché non l'avevano notato. Lui c'era, ma è molto riservato!"

L'opinionsta ha poi dichiarato che lei e Bastian hanno conversato - "volevo praticare il mio tedesco"- e il nuovo compagno di Blasi si è dimostrato molto disponibile e che le ha rivelato che non è interessato alla fama, tanto che quando ha conosciuto Ilary non sapeva fosse così famosa. Sulla scelta della conduttrice di mostrarsi in pubblico con il compagno, Luxuria ha affermato che è stata orgogliosa che lei e Bastian abbiano scelto proprio il suo evento per mostrarsi in pubblico e sulla loro complicità ha dichiarato:

"Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena. Perché nascondersi? Tutti abbiamo sognato le coppie come Albano e Romina, però, sono cose che succedono... Vedo Ilary più serena: nonostante sapessi della sua separazione da Totti, prima che diventasse pubblica, lei è stata così dolce e solare. Non ha mai fatto pesare i suoi problemi sugli altri."

