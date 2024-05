Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria si giudica come conduttrice e risponde alle polemica che si è creata con la Casalegno

Gossip TV

Vladimir Luxuria, intervistata da Novella 2000, ha parlato della sua nuova avventura al timone de L'Isola dei Famosi, dopo essere stata una naufraga, opinionista e anche inviata.

Isola 2024, Vladimir Luxuria: "Trovo Elenoire Casalegno sia una donna straordinaria, bravissima nelle vesti di inviata"

Come concorrente, Vladimir si è aggiudicata anche la vittoria, nel 2008, la stessa edizione in cui, per la prima volta, esordiva sul piccolo schermo la showgirl argentina, Belen Rodriguez. Certamente l'adventure game prodotto da Banijay Italia, porta una gran fortuna alla 58enne originaria di Foggia che è stata anche un'attivista, deputata nella XV legislatura durante il governo Prodi II. E scrittrice, attrice, cantante e drammaturga. Davvero tante le passioni e le sue doti e nella diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi è arrivato anche il debutto come conduttrice televisiva. In merito a questa avventura che la vede al timone dello show affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, è stato chiesto a Luxuria di darsi un voto:

"6+ sarebbe falsa modestia. Quindi 7."

La conduttrice è tornata a parlare anche di un botta e risposta avvenuto con Elenoire Casalegno, quest'anno inviata in Honduras:

"Mi viene da sorridere perché tutto ciò è partito da un episodio insignificante. Una volta chiusi bruscamente un collegamento per esigenze di scaletta. Apriti cielo. Trovo Elenoire sia una donna straordinaria, bravissima nelle vesti di inviata."

Anche la Casalegno a Gente aveva spento le polemiche sulla vicenda:

“ Partendo dal presupposto che io sono qui a fare il mio lavoro e cerco di farlo al meglio, non è sempre facile la comunicazione satellitare. Le battute, la comicità, sono come la musica, hanno un ritmo, e se questo viene spezzato da pause, dal ritorno della voce, si perde un po’ il senso. Io sono in Palapa con i naufraghi, quindi vedo e avverto cose che in studio non arrivano, per questo avevo suggerito di fare a Joe una domanda, non per sostituirmi al ruolo di Vladimir . Ci conosciamo da tempo, ci stimiamo, non ci sono mai stati problemi. Alla fine della puntata abbiamo parlato, con tranquillità. Io sono molto rispettosa e leale"

Parlando di un ipotetico passaggio di testimone a Sonia Bruganelli (molti rumors ritengono che la moglie di Bonolis voglia fare il grande salto come conduttrice, Vladimir ha dichiarato:

"Ben venga...al prossimo giro!"

