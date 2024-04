Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: "Ecco perché non ho completato la transizione"

Gossip TV

Vladimir Luxuria conduttrice della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha affrontato un discorso molto delicato e intimo al Corriere Adriatico, parlando del suo percorso che l'ha spinta a cambiare sesso.

Vladimir Luxuria conduttrice della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ex opinionista nonché vincitrice del reality, ha affrontato un discorso molto delicato e intimo al Corriere della Sera, parlando del suo percorso che l'ha spinta a cambiare sesso.

Isola 2024, Vladimir Luxuria: "Non ho cambiato sesso perché voglio l'orgasmo"

Classe 1965, originaria di Foggia, Luxuria che da decenni cavalca il mondo dello spettacolo è stata anche una cantante, un'attrice e attivista. E' noto anche il suo percorso politico, diventando un deputata della XV legislatura, che l'ha resa la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Parlando proprio di questo aspetto privato ovvero la sua identità di genere che non corrisponde al sesso di nascita, Vladimir in passato ha dichiarato di essersi sopposta ad una riduzione di crescita di peli e barba e anche una rinoplastica e mastoplastica, scegliendo, consapevolmente, di non sottoporsi alla vagionoplastica. E al quotidiano ha spiegato il motivo:

"Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene. All’inizio credevo di non farlo per paura. Poi ho pensato che sono abbastanza tranquilla: perché perdere questo equilibrio? C’è chi sceglie di rettificare i caratteri sessuali primari, io ho scelto solo quelli secondari."

Vladimir ha rivelato che sui suoi documenti d'identità c'è il suo vero nome, Wladimiro Guadagno:

"Sui documenti sono Wladimiro Guadagno. Potrei cambiare, ma non gli ho mai dato importanza: sono una non binaria ante litteram. Però ho combattuto affinché chi volesse, potesse farlo. Problemi con il passaporto? Una volta in Russia, dove Vladimir è come Gennaro a Napoli. E in Israele, perché temevano fossi una spia."

Pronta ad una nuova avventura televisiva al timone della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, la conduttrice, quando è stata contattata da Pier Silvio Berlusconi, ha pensato fosse inizialmente uno scherzo:

Mi chiamano e mi dicono 'sono la segretaria dell'editore', credo che tu la conosca...Sento la voce di Piersilvio [Berlusconi ndr] e io penso 'che bravo questo imitatore', mi dicono che hanno pensato a me e io continuo a pensare che sia uno scherzo. Quando poi mi hanno chiamato altri vertici Mediaset ho capito che era tutto vero. La vita è ricca di doni meravigliosi, ma quando arrivano così inaspettati è ancora più bello. Sono felice, sono emozionata e non vedo l'ora."

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi