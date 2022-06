Gossip TV

L'ex pugile campano, tra i protagonisti dell'Isola dei Famosi 16, commenta la proclamazione del primo finalista del reality: l'attore romano Nicolas Vaporidis.

Tra i protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, c'è stato anche l'ex pugile di Marcianise, Clemente Russo che ha partecipato in coppia con la moglie Laura Maddaloni.

Russo è stato eliminato nel corso del diciassettesimo appuntamento con il reality, perdendo la sfida al televoto flash con Fabrizia Santarelli, Estefania Bernal, Licia Nunez e Marco Cucolo.

Isola dei Famosi, “Vi spiego perché Nicolas è arrivato in finale”, parla Clemente Russo

Tornato in Italia, l'ex naufrago campano si è tolto diversi sassolini dalle scarpe soprattutto contro Nicolas Vaporidis reputandolo un concorrente falso che recita costantemente una parte. Non solo, parlando di un litigio che hanno avuto i due naufraghi in diretta, lo ha accusato di essersi inventata la discussione per avere semplice visibilità.

Anche la moglie Laura ha avuto da ridere sull'attore romano:

"Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare. Da quel giorno abbiamo aperto gli occhi su Nicolas e ci siamo resi conto che è un super attore che trama contro il gruppo. La conferma l’ho avuta rendendomi conto del fatto che nel 90% dei casi il bacio di Giuda lo prende sempre Nicolas."

Intervistato da Radio Marte, Clemente ha dichiarato:

"E’ stato bravo a far prevalere la sua strategia, il suo modo di fare attoriale che l’ha portato in finale. Per me non vince. Ognuno di noi messo piede sull’isola ha la sua strategia, la mia era quella di mettermi al servizio di tutti i naufraghi, quello che ho fatto sempre nello sport, sono stato sempre il capitano, che mi mettevo al servizio, il leader, sono andato a pescare, è la resilienza, la pazienza, la tenacia, io e mia moglie ne abbiamo costruite almeno cinque capanne"

L'ex naufrago ha parlato anche di Vladimir Luxuria e suo atteggiamento nei suoi confronti e nei confronti di Laura:

"Vladimir? Non è stata imparziale, ci ha preso di punta dal primo giorno, attaccava solo noi perché eravamo i più forti da eliminare subito."

